Как понять, что встретил «того самого единственного»: эти 10 вещей произойдут в ваших отношениях

Говорят, что когда вы находите «единственную», вы просто это знаете. Он единственный человек, который никогда вас не подводил. Единственного человека, которого вы любите больше, чем себя. Они представляют собой сочетание всего, что вы когда-либо хотели и в чем нуждались в человеке.
Но откуда вы знаете, что нашли «единственного»? Вот что нужно искать, пишет yourtango.com:
1. Вы доверяете им свою жизнь.
Они знают о тебе все. Более того, они это принимают.
Есть что сказать о человеке, который знает все ужасное, что мы когда-либо делали. Есть что сказать о человеке, который хранит наши секреты, никому не рассказывая.
Они танцуют со скелетами в наших шкафах, поэтому мы их больше не боимся. Эти люди встречаются редко, поэтому, когда вы найдете кого-то вроде этого, держите их поближе.
Между вами двумя существует уровень доверия, который никто не может поколебать. Даже когда люди пытались, вы преодолеваете все препятствия.
2. Они лучшие друзья, с которыми можно состариться.
Больше всего они твои лучшие друзья. Когда что-то идет хорошо или не так, вы хотите сказать в первую очередь об этом.
Когда вы вместе, вы действительно самая счастливая, лучшая версия себя. Вы никогда не перестанете смеяться, улыбаться и получать удовольствие друг от друга. Когда дерьмо попадает в вентилятор, он твой рок.
Эти люди не просто ваш парень или девушка; они твой номер один во всем.
3. Они живое определение любви.
У вас неоспоримая любовь друг к другу, видимая каждому. Когда вы находите «одного», вы смотрите друг на друга по-другому. В твоих глазах светится живой свет. Вдруг все обретает смысл.
Физические аспекты отношений - это моменты, которыми вы дорожите. В прошлой жизни, когда у вас были другие отношения, сон с этим человеком был чем-то особенным. Они меняют опыт так, что вы никогда не сможете вернуться к тому, что вы знали.
4. Они принимают вас так, как вы никогда не принимали себя.
То, чего не хватает одному из вас, восполняет другой.
Может быть, вы во всех отношениях противоположны. Может быть, один оптимист, а другой пессимист.
Ваши различия складываются как несовершенная головоломка. Но вы идеально подходите друг другу. Нет никаких извинений за то, что ты такой, какой ты есть. Есть только полное принятие этого (даже того, чем вы не всегда гордитесь).
Потому что люди принимают нас, когда мы находим принятие внутри себя.
5. Они являются движущей силой мотивации.
Они мотивируют вас быть лучшей версией себя.
Их поддержка позволяет вам вырасти в человека, которым вам суждено быть.
Раньше вы думали, что в предыдущих отношениях вам чего-то не хватало. Но теперь вы понимаете, что то, что вам не хватало, было просто вашей лучшей половиной.
6. Ваши ценности совпадают и задают тон отношениям.
Будь то политические убеждения или как воспитать семью. У вас общий взгляд на будущее. Когда ваши цели и ценности совпадают, вы можете добиваться чего-то вместе.
Лучшие пары не кажутся просто волшебными вместе. Они ищут людей, которые ценят то же, что и они.
Когда вы находите кого-то с такими же ценностями, на которых вы выросли, вы гордитесь тем, что представляете его своей семье. Вы знаете, что они будут любить их так же сильно, как и вы.
7. Они уважают вас так же, как уважают своих родителей.
Без уважения отношения не продлятся долго и не будут здоровыми. Без уважения нет успеха.
8. Они не боятся вас обидеть и быть честными.
Будь то нелестное платье или неудачная стрижка с их стороны - сдерживаться нельзя. Вы говорите друг другу именно то, что думаете и чувствуете, потому что это любовь.
9. Вы двое верите друг в друга.
Они не делают ничего такого, что заставляет усомниться в их лояльности. Когда вы слышите, как люди обманывают, вы понимаете, что это потому, что они не нашли нужного. Это заставляет вас ценить их еще больше, потому что вы знаете, как вам повезло.
10. Речь идет о том, чтобы давать, брать и идти на компромисс.
Это тот человек, которого вы бы водили пять часов только ради одного, потому что они поступили бы так же.
Отношения - это компромисс. Это 50/50 вещь всегда. Если бы ваши отношения были измерены по шкале, они были бы даже. Вы делаете что-то друг для друга и приносите жертвы, потому что хотите.
Отношения не всегда идеальны. Ссоры неизбежны.
Но вы все прорабатываете. Когда вы нашли тот, ваша жизнь просто не имела бы смысла без них.
Как только вы встретите их, вы не только захотите, чтобы они были в вашей жизни, вы не сможете увидеть свою жизнь без них.