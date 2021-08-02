Гороскоп на неделю со 2 августа от астролога - самое важное для каждого

Гороскопы, по мнению астрологов, позволяют заглянуть в будущее. Что Рассел Грант предсказывает в гороскопе вашего знака на следующей неделе?
Овен (21 марта / 20 апреля)
Совместный проект будет пересмотрен, поскольку вы хотите сделать его более креативным, инновационным и интересным для всех. Люди будут искать в вас лидерства, и именно ваш творческий подход к командным усилиям сделает их успешными, пишет express.co.uk.
Телец (21 апреля / 21 мая)
Чем разностороннее вы будете, тем больше вы получите. Вы можете рассчитывать на то, что будете наслаждаться чем-то совершенно отличным от вашего обычного времяпрепровождения в свободное от работы время. Что-то, что звучит немного случайным и неясным, на самом деле может быть возможностью, которую вы не захотите упустить.
Близнецы (22 мая / 21 июня)
Ваш партнер или близкий друг неугомонны и идут на дополнительный риск, чтобы сделать жизнь интересной и увлекательной. Вам это не нравится. Вот почему, если они надеются, что вы поддержите их идеи, их ждет разочарование.
Рак (22 июня / 23 июля)
Контакт с другом или родственником, который живет за границей, заставит вас о многом подумать. Вы не можете встретиться лично, но можете электронным способом перенестись в их мир. Умение говорить позволяет вам убедиться, что в их жизни все в порядке.
Лев (24 июля / 23 августа)
Молодой родственник будет действовать без учета последствий. Вы недовольны их поведением, и, как выясняется, они признаются, что им не нравятся результаты. Иногда лучшее, что вы можете сделать, - это позволить другим людям учиться на их ошибках.
Дева (24 августа / 23 сентября)
Кто-то из ваших близких расстроит вас, пойдя против вашего желания. Вы никогда не ожидали, что они так себя поведут. Поскольку вы ничего не можете сделать, сконцентрируйтесь на других отношениях. Не позволяйте разочарованию мешать вашему будущему.
Стрелец (23 ноября / 21 декабря)
Мы будем благодарны за доброту и внимание, которые вы проявляете к другим. Тот, кто чувствителен и кому трудно попросить о помощи, благодарен за вашу тихую поддержку. Игривые выходки вашего партнера порадуют вас.
Козерог (22 декабря / 20 января)
Растущее желание чего-то нового будет слишком сильным, чтобы его игнорировать. Творческое времяпрепровождение доставит вам максимум удовольствия. Друзья вдохновляются вашими творческими предложениями. Ваш личный магнетизм высок, и другие ответят положительно.
Водолей (21 января / 19 февраля)
Работа и другие обязательства истощают вас. Когда вы думаете об этом, вы даже не получаете удовольствия от работы. Расставьте приоритеты. Найдите время для своей семьи и друзей. Они заслуживают большего внимания, чем вы им уделяли в последнее время.
Рыбы (20 февраля / 20 марта)
Новые начинания интересны, но они могут помешать другим сферам вашей жизни. Невозможно вместить все. Возможно, вам придется отказаться от некоторых обязательств, даже если вы сделаете это неохотно. При этом нельзя находиться в двух местах одновременно.