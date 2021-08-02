Сколько плиток шоколада и бокалов вина в неделю не вредят здоровью, рассказала диетолог

Для некоторых еда на вынос, плитка шоколада в день или пачка чипсов с обедом вместе со здоровой и сбалансированной диетой кажутся вполне разумными, пишет dailymail.co.uk.
Но, беседуя исключительно с Femail, удостоенный наград диетолог Кейт Ллевеллин-Уотерс из Лондона рассказала, что сладостей с сахаром и жиром нужно есть гораздо меньше, чем можно предположить.
Она посоветовала употреблять среднюю плитку шоколада, которая, вероятно, будет содержать более 22,5 г сахара на 100 г, только один или два раза в неделю, в то время как большую часть времени следует избегать еды на вынос, возможно, наслаждаясь одним только раз в месяц.
Здесь диетолог объясняет, что на самом деле означает «умеренное употребление угощений».
Шоколад, чипсы и другие обработанные закуски: раз в неделю.
Диетолог посоветовал употреблять в пищу только закуски с высоким содержанием сахара, например шоколадные конфеты, которые содержат более 22,5 г сахара на 100 г, один или два раза в неделю.
Она также сказала, что вместо купленных в магазине закусок с высокой степенью обработки выберите собственные домашние шоколадные оладьи или другие лакомства, поскольку вы можете «контролировать количество добавляемого сахара, не добавляя при этом никаких дополнительных химических добавок».
Она сказала: «Обработанные лакомства» могут содержать очень много сахара и насыщенных жиров, помимо того, что часто содержат химические добавки.
Диеты с высоким содержанием сахара могут привести к ожирению печени и инсулинорезистентности, что затем может привести к состоянию, называемому метаболическим синдромом, который затем может перейти в диабет 2 типа, болезни сердца и даже рак.
В отличие от набора веса, это состояния, которые мы не видим, поэтому диета с высоким содержанием сахара и ультрапереработанных пищевых продуктов может быть настолько опасной, поскольку часто мы не можем увидеть ущерб, который они наносят, пока поздно.
«В Великобритании едят самые переработанные продукты из девятнадцати европейских стран, и эти продукты часто едят в качестве закусок или «угощений».
«Фактически, эти сверхпереработанные закуски сейчас составляют 20-30 процентов от общего количества потребляемой энергии (калорий), что слишком много. И это не только влияет на наш вес, но и появляется все больше доказательств того, что эти продукты с высокой степенью обработки оказывают неблагоприятное воздействие на наш мозг и здоровье сердца.
«Правительство Великобритании советует нам не потреблять более 5 процентов энергии (калорий) из свободных сахаров, это означает, что взрослые должны получать не более 30 г свободного сахара в день, что примерно эквивалентно 7 кубикам сахара.
«Свободный сахар - это все добавленные сахара в любой форме. Закуски считаются продуктами с высоким содержанием сахара, если они содержат более 22,5 г общего сахара на 100 г, и низким, если они содержат 5 г или менее общего сахара на 100 г.
«Сведите к минимуму эти ультра-переработанные продукты, а если вам все-таки нужно их есть, ограничьтесь максимум один или два раза в неделю».
Она продолжила: «Кроме того, вместо этих купленных в магазине закусок с высокой степенью переработки, сделайте свой собственный домашний шоколад, оладьи или другие лакомства, поскольку вы можете контролировать количество добавляемого сахара, не допуская при этом дополнительных химических добавок. добавлен.'
Выводы: раз в месяц.
Кейт сказала, что не только еду на вынос следует ограничивать раз в месяц, но и посетители должны следить за размером своих порций.
Она объяснила: «Во-первых, когда дело доходит до еды на вынос, важно отметить, что между разными блюдами на вынос существует большая разница.
«Некоторые китайские блюда на вынос очень богаты сахаром и солью, тогда как шашлык может содержать очень много трансжиров, которые считаются вредными жирами.
«Вы также должны учитывать, что одни и те же блюда на вынос могут отличаться по содержанию сахара, жира и соли в разных заведениях, где они продаются на вынос.
Кроме того, чтобы избежать проблем со здоровьем, связанных с частым употреблением еды на вынос, нам нужно думать о размерах порций.
Кроме того, недавние исследования показывают, что употребление еды на вынос два раза в неделю связано с повышенным риском ожирения, диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний.
«Итак, я бы посоветовал ограничить еду на вынос и фаст-фуд до одного раза в месяц и всегда следить за размерами порций».
Пицца хорошего качества: раз в неделю.
Если вы угощаете себя фаст-фудом или едой на вынос, также разумно подумать о том, чтобы выбрать что-то, что по-прежнему принесет вам некоторую пользу в питании.
«Здоровая пицца, содержащая смесь различных овощей и высококачественного источника белка, такого как тунец, яйца, может быть с высоким содержанием клетчатки, белка, полезных жиров, кальция, витаминов и минералов, и ее можно включать в сбалансированная диета один раз в неделю, - объяснила Кейт.
«Выбирайте пиццу хорошего качества, богатую питательными веществами, а не пиццу McDonald’s, которая подвергается ультрапереработке, не содержит питательных веществ и содержит множество химических добавок.
Я бы посоветовал свести к минимуму такие блюда быстрого приготовления, которые не содержат каких-либо полезных питательных веществ».
Однако независимо от того, что вы едите, размер порции является ключевым фактором, особенно если вы следите за своим весом.
«Пицца хорошего качества может быть богата овощами, богатым антиоксидантами томатным соусом, высококачественным сыром, который является супер источником кальция и потенциально живых бактерий», - сказала Кейт.
Но если размер порции слишком велик, это может быть вдвое больше калорий или даже больше, чем у еды на вынос с не очень высокой пищевой ценностью (например, McDonald’s). Так что следите за размерами порций, если хотите похудеть ».
По словам диетолога, откажитесь от обработанного шоколада и приготовьте его самостоятельно.
Диетолог Кейт поделилась рецептом домашнего шоколада с малиной и кокосом, который содержит меньше сахара, чем ваш средний батончик ...
Делается 20 штук
Ингредиенты:
80 г кокосового масла
80 г сливочного масла
2 столовые ложки сырого какао или несладкого какао-порошка
4 ч.л. кленового сиропа
80 г замороженной малины
60 г сушеного кокоса
Метод:
1. Выстелите форму для запекания бумагой для выпечки.
2. Растопите кокосовое масло и сливочное масло в кастрюле на слабом огне. Добавьте сырое какао или какао-порошок и кленовый сироп, хорошо перемешивая.
3. Вылейте шоколадную смесь на бумагу для выпечки и посыпьте малиной и кокосом. Поместите в морозильную камеру на 25-30 минут, пока она не станет твердой на ощупь.
4. Вынуть из морозильной камеры и нарезать кусочками.
Рецепт можно найти в «Поваренной книге иммунитета» Кейт Ллевеллин-Уотерс.
Алкоголь: 1-2 стакана несколько раз в неделю.
Диетолог предположил, что выпивка по бокалу вина несколько дней в неделю будет частью умеренной диеты, но предостерег от переедания.
Она сказала: «В Великобритании действуют одни из самых строгих правил по употреблению алкоголя среди европейских стран, и нет никаких международных рекомендаций относительно того, какой на самом деле безопасный уровень потребления алкоголя.
«Во многих странах Средиземноморья активно поощряется умеренное употребление алкоголя, в то время как в Чили употребление 49 единиц алкоголя в неделю считается низким риском.
«Тем не менее, в Великобритании один маленький бокал (175 мл) вина в день составляет примерно 2–2,4 единицы, что означает, что 6 бокалов вина эквивалентны 14 единицам. Это рекомендуется в качестве максимальной дозы в неделю, и ее следует употреблять не за один прием, а в течение недели.
«Общепризнано, что слишком много алкоголя вредно для нас, но последние исследования, основанные на наблюдениях, неизменно показывают, что умеренное употребление алкоголя полезно для здоровья сердца большинства людей по сравнению с теми, кто воздерживается от алкоголя, или теми, кто злоупотребляет алкоголем.
«Итак, хотя доказательства на данный момент неубедительны, лучше всего придерживаться действующих правил и стараться проводить несколько дней в неделю без алкоголя и избегать пьянства».
Обработанные злаки: Никогда
Кейт сказала: «Обработанные хлопья для завтрака могут содержать столько же сахара и насыщенных жиров, как и плитка шоколада - это шокирует.
«В них также может быть очень много соли. Опять же, читайте этикетки и выбирайте сорта с низким содержанием сахара или настоящий овес, поскольку в них нет добавленного сахара.
Кроме того, овес богат растворимой клетчаткой, бета-глюканом, который имеет множество преимуществ для здоровья, в том числе помогает снизить уровень сахара в крови и холестерина, способствует ощущению сытости и способствует развитию полезных кишечных бактерий.
«Помимо каши, вы можете очень легко приготовить себе вкусный шоколадный овес на ночь, который богат антиоксидантами из сырого какао-порошка, с низким содержанием сахара и высоким содержанием клетчатки, что способствует оптимальному здоровью кишечника и помогает нам дольше чувствовать сытость.
«Они также содержат белок, который, как и клетчатка, помогает нам дольше чувствовать сытость и помогает похудеть».
Готовые блюда: раз в неделю.
Кейт сказала, что готовые блюда следует использовать в крайнем случае и использовать только один раз в неделю, но британцам следует вместо этого попробовать готовить быстрые и здоровые блюда.
«Во-первых, вопрос, почему вы полагаетесь на готовые блюда, потому что у вас мало времени, вы не знаете, что готовить, или не умеете готовить?» - сказал диетолог.
Готовое блюдо может занять 5-10 минут в микроволновой печи или около 35-40 минут, если оно приготовлено в духовке. За эти 5-10 минут вы сможете приготовить себе действительно полезный омлет со шпинатом, луком, помидорами черри и немного моцареллы.
Подавайте с салатом, и у вас будет очень питательная еда - с низким содержанием калорий, высоким содержанием белка, клетчаткой, полезными жирами, полезными живыми бактериями, витаминами, минералами и мощными растительными соединениями, называемыми фитонутриентами, которые также принесут пользу вашему здоровью. как ваша линия талии.
«Если вам приходится полагаться на готовые блюда, старайтесь делать это не чаще одного раза в неделю, поскольку они могут быть сильно переработаны и содержат очень много сахара, соли, насыщенных жиров, трансжиров и химических добавок.
И если вам все же нужно дотянуться до готовой еды, всегда учитывайте источник, а также ингредиенты, убедитесь, что вы читаете этикетки на обратной стороне, и подавайте его с большим смешанным салатом, включая несколько разных овощей.
«Каждый может готовить, и это не должно быть сложным или занимать много времени - вы можете приготовить низкокалорийную пищу, богатую питательными веществами, в течение 10 минут.
«Поставьте себе задачу изучать один новый быстрый и легкий рецепт в неделю, и в течение двух месяцев вы выучите 8-10 новых рецептов, которые могут быть вашими привычными блюдами вместо того, чтобы тянуться к готовой еде».