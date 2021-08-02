Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 2 августа 2021 в России и мире

• День Воздушно-десантных войск (День ВДВ)
• День памяти святого пророка Илии
• Перунов день
• День сидения на подоконниках
• День рождения почтового ящика
• Праздник иконы Божией Матери Оршанская
• День оленя в Ненецком автономном округе
• Праздник Абалакской иконы Божией Матери «Знамение»
• День Эвенкийской природы
• День памяти преподобного Авраамия Галичского
• День памяти погибших воинов-десантников разных времён и поколений - Украина
• День собаки-помощника (Assistance Dog Day) - США
• День книжки-раскраски (National Coloring Book Day) - США
• День десантников и сил специальных операций ВС - Беларусь
• День сэндвич-мороженого (National Ice Cream Sandwich Day) - США
• Натальный день (Natal Day) - Канада
• Праздник урожая (Kadooment Day) - Барбадос
• День молодёжи (Youth Day) - Кирибати
• День труда (Labor Day) - Самоа
• День детей (National Children`s Day) - Тувалу
• День Ангельской Девы (Dia de la Virgen de los Angeles) - Коста-Рика
• Августовский понедельник (August Monday, Emancipation Day) - Гайана, Багамы, Доминика, Ангилья, Монтсеррат
• День торговли (Commerce Day) - Исландия
• День фермера (Farmer`s Day) - Замбия
• День национального кино - Азербайджан
• День республики (Saint Elijah`s Day) - Македония
• Летние банковские каникулы (Summer Bank Holiday) - Шотландия
• День памяти жертв геноцида синти и рома - Польша
• День авиации - Сербия, Словения
• День автоматизированного проектирования (National CAD Day) - США
• Гражданский праздник (Civic Day Holiday) - Канада
• День наследия в Альберте (Heritage Day) - Канада
• День Терри Фокса (Terry Fox Day) - Канада
• День пикника на Северной территории (Northern Territory Picnic Day) - Австралия
• День провинции Нью-Брансуик (New Brunswick Day) - Канада
• День Британской Колумбии (British Columbia Day) - Канада
• Именины у Афанасия, Алексея, Сергея, Ивана, Петра
• Ильин день (Илья лето кончает, жито начинает)
Важные даты
1727 русский император Пётр II издал указ о восстановлении выборной должности гетмана Малороссии, но при этом указывалось, что гетманом должен быть избран Даниил Апостол.
1812 в Одессе началась эпидемия чумы, от которой скончался каждый 9-й житель города.
1900 в стычке с китайцами под Айгуном погиб сибирский поэт, сотник амурского полка Леонид Волков.
1909 русский царь Николай II посетил в Британии своего дядю – английского короля Эдуарда VII.
1914 императором Николаем II объявлен манифест о войне с Германией.
1916 в Москве основан завод АМО (Автомобильное моторное общество). В конце 1933 года был переименован в ЗИС (завод имени Сталина), а после разоблачения культа личности стал именоваться ЗИЛом (заводом имени Лихачёва).
1930 в СССР на учениях Московского военного округа, на окраине города Воронежа впервые высажен воздушный десант. Впоследствии этот день стал отмечаться в СССР, а теперь в России, как День воздушно-десантных войск. Первых десантников было 12 человек.
1933 открыт Беломорско-Балтийский канал имени Сталина.
1933 на Сурамском перевале состоялась обкатка первого в СССР магистрального электровоза.
1887 в США запатентована колючая проволока
1995 создание «Русского Радио».
1996 в России приведен в исполнение последний смертный приговор. В этот день был расстрелян убийца 11 подростков Сергей Головкин.
2002 Михаил Козаков признался, что был агентом КГБ. «Предположим, кто-то посмеётся, кто-то не подаст руки. И не то, чтобы мне это безразлично. Но я должен был это сделать и сделал», – сказал Козаков.
2007 на глубоководных обитаемых аппаратах Мир впервые в мире было достигнуто дно Северного Ледовитого океана на Северном полюсе, где был размещён Российский флаг и капсула с посланием будущим поколениям.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend