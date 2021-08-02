Какой сегодня церковный праздник 2 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 2 августаПророка Илии
Преподобного Авраамия Галичского, Чухломского, игумена
Обретение мощей преподобномученика Афанасия Брестского, игумена
Народные праздники
Ильин день
В этот день христиане почитают память пророка Илии. В языческие времена в этот праздник чтили бога-громовержца Перуна.
В этот день люди посещают богослужения, молятся святому Илии о хорошем урожае и освящают семена.
В этот день принято устраивать семейные обеды и кормить малоимущих. Традиционными блюдами являются тушеная баранина и свинина, хлебные лепешки.
В этот день нельзя работать в поле и по хозяйству. Запрещается купаться в водоемах, стоять под деревом, кричать, ругаться матом, бегать, петь, стрелять из рогатки. Считается, что в человека, который нарушит запреты, может попасть молния.
В этот праздник заканчивается лето.
Приметы
- Если в этот день сухо, то шесть недель будет сухо, если в этот день дождь, идти ему еще шесть недель.
- Во время дождя начинает дуть сильный ветер – к улучшению погоды.
- Комары сбиваются в рой – к солнечному теплому дню без осадков.
- Ильинская пятница без дождя – пожаров много.
- Вознесение с дождем, Илья с грозой.
Источник: my-calend