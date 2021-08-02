Какой сегодня церковный праздник 2 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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Какой сегодня церковный праздник 2 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:398/2/2021Фото: Wikimedia Commons
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В этот день нельзя работать в поле и по хозяйству. Запрещается купаться в водоемах, стоять под деревом, кричать, ругаться матом, бегать, петь, стрелять из рогатки.

монастырь
2 августа нет поста

Православные праздники 2 августа

Пророка Илии
Преподобного Авраамия Галичского, Чухломского, игумена
Обретение мощей преподобномученика Афанасия Брестского, игумена

Народные праздники

Ильин день

В этот день христиане почитают память пророка Илии. В языческие времена в этот праздник чтили бога-громовержца Перуна.

В этот день люди посещают богослужения, молятся святому Илии о хорошем урожае и освящают семена.

В этот день принято устраивать семейные обеды и кормить малоимущих. Традиционными блюдами являются тушеная баранина и свинина, хлебные лепешки.

В этот день нельзя работать в поле и по хозяйству. Запрещается купаться в водоемах, стоять под деревом, кричать, ругаться матом, бегать, петь, стрелять из рогатки. Считается, что в человека, который нарушит запреты, может попасть молния.

В этот праздник заканчивается лето.

Приметы


  • Если в этот день сухо, то шесть недель будет сухо, если в этот день дождь, идти ему еще шесть недель.
  • Во время дождя начинает дуть сильный ветер – к улучшению погоды.
  • Комары сбиваются в рой – к солнечному теплому дню без осадков.
  • Ильинская пятница без дождя – пожаров много.
  • Вознесение с дождем, Илья с грозой.

Источник: my-calend

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