Календарь дачника на 2 августа 2021 года: что можно делать сегодня, а что нельзя?

2августа 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 23 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Близнецы. Процент освещенности Луны составляет 33%. Восход Луны в 23:41, а закат в 15:54.
Хронология лунных дней
- 23 лунный день c 23:24 01.08.2021 по 23:41 02.08.2021
- 24 лунный день c 23:41 02.08.2021 и до следующего дня
Луна в знаке зодиака Близнецы (±)
Луна в знаке Близнецы. Малоплодородный знак, но более плодородный, чем Водолей, Лев и Овен. Растения, посеянные и посаженные под этим знаком, не имеют ярко выраженного вкуса и запаха, будут иметь неустойчивый стебель, требующий опоры.
Посев и посадка в эти дни способствует образованию мощной корневой системы. Однако лучше не сеять и не сажать — урожай будет неважным.
Благоприятно в близнецах:
- посев и посадка дынь, вьющихся растений, а также тех растений, которые имеют усы, таких как: дыни, земляника, фасоль и горох;
- посадка и посев ампельных и декоративных растений со свисающими, стелющимися или ползучими стеблями;
- рыхление без полива, окучивание, прореживание всходов, прополка;
- опрыскивание от вредителей и болезней;
- обрезка усов у земляники, удаление поросли, формирование, санитарная прочистка, пасынкование, прищипка и прививка;
- уборка на долгое хранение плодов и корнеплодов, включая картофель;
- уборка зерновых культур, заготовка цветков, сбор лекарственных трав, сбор плодов на семенники и семян лекарственных растений, выкопка луковиц и клубней;
- срезание цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;
- сенокос;
- покос газонов, чтобы трава медленно отрастала;
- заготовка дров;
- выкопка луковиц и клубней;
- заготовка выращенной продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина;
- выпечка.
Возможны в Близнецах посев, посадка, пересадка и укоренение черенков культур:
- кустарниковых и вьющихся растений: лианы, пассифлора, плющ и др.;
- овощных: бобовые, капуста (брокколи, кольраби, пекинская, савойская, цветная), перец горький, редис;
- пряно-зеленых: валериана, мята, петрушку, фенхель, шпинат;
- плодово-ягодных: дыни, виноград, земляника, лимонник;
- цветов: душистый горошек, ландыш, пассифлора, роза;
- комнатных растений: аспарагусы (густоцветковый, Мейера, перистый, спаржевый), зебрина, каллизия изящная, перистые пальмы (финик канарский, кокос Ведделя), сеткреазия пурпурная, традесканции, хлорофитум хохлатый, цианотис кьюсский.
Не благоприятно в близнецах:
- посадка и пересадка травянистых растений.
23 лунный день (+)
2 августа 2021 года в 12:00 — 23 лунный день. Этот день обладает высоким энергетическим зарядом и максимально наполнен активностью. Этот день считается благоприятным для любых работ с надземной частью растений.
Рекомендуется в 23 лунный день:
- обрезка деревьев, прививка, перепрививка;
- посадка и сбор плодов, которые находятся в земле: морковь, свекла, картофель, редис, репа и т.д.;
- обрезка усов клубники;
- выкапывание цветочных луковиц;
- прореживание всходов, прополка, опрыскивание культур от вредителей, удобрение почвы.
Не рекомендуется в 23 лунный день:
- обильный полив.
Убывающая Луна (±)
Луна находится в фазе Убывающая Луна. Активность жизненной энергии и соков направлена от листьев к центру, а так же повышается давление в подземной части растений.
Корни более хрупки и чувствительны по сравнению с стеблем растений, поэтому повреждение их в этот период может пагубно сказаться на растениях.
На убывающей Луне происходит активный рост корней и подземных частей растений, а рост надземных приостанавливается. Надземная часть в этот период слабо реагирует на повреждения.
В это время поливать необходимо намного реже, т.к. растения выпивают меньше воды.
На убывающей Луне благоприятно:
- посев и посадка корнеплодов, луковичных, бобовых, картофеля;
- прореживание всходов, уничтожение сорняков и вредителей;
- обрезка растений для замедления роста побегов;
- обрезка усов земляники;
- выкопка цветочных луковиц, клубнелуковиц и клубней на хранение;
- срезка цветов, предназначенных для долгих перевозок и хранения;
- сбор урожая для длительного хранения;
- заготовки впрок: сушка овощей и фруктов, варка варенья, консервирование с термообработкой;
- допускается органическая подкормка, но только корневая.
Влияние дня недели (±)
День недели - понедельник. Этим днем управляет Луна. Его называют тяжелым днем совсем не потому, что он следует сразу за вольготными выходными. В этот день удачи чередуются с неудачами, успехи - с поражениями. Все становится ненадежным и относительным.
В понедельник астрологи советуют во всем полагаться только на свою интуицию, так как доводы рассудка в этот день не действуют. Растения, посаженные в этот день, могут вырасти слабыми или дать мало плодов.
Однако все ловушки и препятствия понедельника могут обойти те, кто «сердцем чует», что надо сделать. Доверяющие своей интуиции, как правило, в этот день все делают успешно и в саду и в огороде.
А те, кто отложил на понедельник какие-то дела на своем участке, вынуждены потом все переделывать, так как разум над понедельником не властен.
Источник: mirkosmosa