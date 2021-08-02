Гороскоп на 3 августа 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
10:20:038/2/2021
Сегодня ваше здоровье потребует от вас отдыха на природе либо занятий спортом. На рабочем месте стоит быть аккуратными и тактичными, повышается риск нетерпимости от коллег. Следите за своими словами и избегайте конфликтов.
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