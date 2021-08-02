Ильин день в Бердске: разразится ли гроза 2 августа

Какой будет погода в Бердске 2 августа. Прогноз от МЧС.
Метеорологическая обстановка: переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами туманы.
Ветер южный 3-8 м/с, местами порывы ночью до 13 м/с, днем до 15 м/с.
Температура воздуха ночью +14, +19°С, местами до +8, +13°С, днём +23, +28°С, местами до +33°С.
Предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях:
02.08 сохранится высокая пожароопасность (4 класса).
Ильин день в 2021 году отмечается 2 августа. Это народно-христианский праздник. Он заменил языческое торжество, посвященное богу-громовержцу Перуну. Православная Церковь в этот день почитает память святого пророка Илии.
Что нельзя делать в Ильин деньНа Ильин день существуют народные запреты.
Нельзя работать в поле и по дому, чтобы не разгневать святого пророка.
В день праздника и после него запрещается купаться в водоемах. Согласно поверью, когда Илия отправлялся на небо в колеснице, в воду упала подкова с копыта лошади и охладила ее. Люди, которые в этот день купаются в водоемах, могут простудиться.
Нельзя стоять под деревом, бегать, ругаться, громко кричать, петь, стрелять с рогатки. Того, кто выполняет эти действия, может ударить молния.
Древние славяне верили, что в этот праздник в домашних животных может вселяться нечистая сила. Чтобы уберечь себя, люди в этот день не выпускают питомцев на улицу и не впускают их в дом.