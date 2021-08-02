Ильин день в Бердске: разразится ли гроза 2 августа
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Ильин день в Бердске: разразится ли гроза 2 августа

6:35:048/2/2021Фото: https://www.pxfuel.com/
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Нельзя работать в поле и по дому, чтобы не разгневать святого пророка.

Температура воздуха ночью +14, +19°С, местами до +8, +13°С, днём +23, +28°С, местами до +33°С
Температура воздуха ночью +14, +19°С, местами до +8, +13°С, днём +23, +28°С, местами до +33°С

Какой будет погода в Бердске 2 августа. Прогноз от МЧС.

Метеорологическая обстановка: переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами туманы.

Ветер южный 3-8 м/с, местами порывы ночью до 13 м/с, днем до 15 м/с.

Температура воздуха ночью +14, +19°С, местами до +8, +13°С, днём +23, +28°С, местами до +33°С.

Предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях:

02.08 сохранится высокая пожароопасность (4 класса).

Ильин день в 2021 году отмечается 2 августа. Это народно-христианский праздник. Он заменил языческое торжество, посвященное богу-громовержцу Перуну. Православная Церковь в этот день почитает память святого пророка Илии.

Что нельзя делать в Ильин день

На Ильин день существуют народные запреты.

Нельзя работать в поле и по дому, чтобы не разгневать святого пророка.

В день праздника и после него запрещается купаться в водоемах. Согласно поверью, когда Илия отправлялся на небо в колеснице, в воду упала подкова с копыта лошади и охладила ее. Люди, которые в этот день купаются в водоемах, могут простудиться.

Нельзя стоять под деревом, бегать, ругаться, громко кричать, петь, стрелять с рогатки. Того, кто выполняет эти действия, может ударить молния.

Древние славяне верили, что в этот праздник в домашних животных может вселяться нечистая сила. Чтобы уберечь себя, люди в этот день не выпускают питомцев на улицу и не впускают их в дом.

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