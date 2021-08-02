Мэр Москвы рассказал, как будут учиться школы столицы с 1 сентября 2021

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью с РБК рассказал, собираются ли в столице вводить удаленку для школьников с нового учебного года.
- Мы никакой удаленки не планируем – отметил глава Москвы.
Также он рассказал о потерях, которые понесла столица во время пандемии коронавируса. По его словам, город не получил 200-250 миллиардов рублей доходов только за прошлый год. За полтора года также было израсходовано около 350 миллиардов на борьбу с коронавирусной инфекцией: лечение, социальную поддержку и помощь бизнесу. По мнению Собянина, пандемия коронавирусной инфекции в меньшей степени влияет на экономику Москвы.