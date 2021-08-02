В НАТО заявили о возможности удара по российским кораблям в Черном море
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В НАТО заявили о возможности удара по российским кораблям в Черном море

9:21:548/2/2021Фото: pixabay
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В альянсе не собираются "принимать первый удар в челюсть".

Корабли НАТО готовы ударить по России в случае угрозы

Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк заявил в своем интервью, что теоритически, корабли НАТО могут открыть огонь по российским кораблям в Черном море. По ео мнению. Такая возможность существует в том случае, если Россия совершит провокацию в отношении сил альянса, а капитан корабля НАТО оценит это как угрозу.

- Я не собираюсь требовать от своих командиров принимать первый удар в челюсть, - отметил адмирал и подчеркнул, что первыми стрелять они тоже не собираются.

Также адмирал отметил, что российские корабли постоянно сопровождают корабли НАТО в Черном море и это не выглядит, как акты агрессии.

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