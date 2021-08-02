Самая сильная молитва святому Пророку Илии для прочтения в праздник 2 августа 2021 года

В самых трудных житейских ситуациях среди православных принято обращаться к разным святым за получением помощи. Сегодня, 2 августа, особым образом почитается чудотворный пророк Илья, упоминание о котором есть еще в Ветхом завете.
Всю свою сознательную жизнь он положил на то, чтобы бороться ярким процветанием язычества в Израиле при правителе Ахаве. Очень много верующих при его помощи познали истинность бога, но после всех его чудес правители израильские начали на него сильные гонения.
За его деяния небеса прислали за ним огненную колесницу и состоялось вознесение пророка.
Обращаются к пророку люди в самых тяжёлых ситуациях. Они просят об исцелении и здравии, благополучии в доме, о помощи и покровительстве, о снятии магического воздействия и порчи. Есть даже сильная молитва, которая способна помочь в самых, казалось бы, неразрешимых ситуациях.
Молитва пророку Илье
Молитва о защите от зла
Молитва о здравии
Молитва о помощи
Молитва о снятии порчи и другого магического воздействия