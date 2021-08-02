Полный список кандидатов по округам на выборы в горсовет Бердска 19 сентября 2021

Публикуем полный список кандидатов на выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, 19 сентября 2021 года, а также тех, кто хочет стать депутатом Бердска.
Новосибирская область – Искитимский одномандатный избирательный округ №137
АВЕРКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 24 октября 1983 года, сведения о профессиональном образовании - Сибирский институт международных отношений и регионоведения, 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Общество с ограниченной ответственностью "Прогрессстройгрупп", генеральный директор, депутат Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск
АКСЁНЕНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 8 марта 1986 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный университет путей сообщения", 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Общество с ограниченной ответственностью СЗ "ВИРА-Строй-Билдинг", заместитель директора по развитию, Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск
КАНАРЕЙКИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 4 января 1981 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский электромеханический колледж транспортного строительства, 2001 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Общество с ограниченной ответственностью Аура, Директор, место жительства - Новосибирская область,г.Новосибирск
ЛЕБЕДЕВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 9 ноября 1978 года, сведения о профессиональном образовании - Москва Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации", 2013 г.; г. Новосибирск Новосибирский гуманитарный институт, 2004 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Управление делами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области, помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по работе на территории Новосибирской области, депутат Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск
НОВОСЕЛОВ ВИТАЛИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения - 8 ноября 1973 года, сведения о профессиональном образовании - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кемеровский государственный университет", 2020 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Маркет - 2", заместитель директора, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, Ленинский район
ПИВОВАРОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 20 июля 1964 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский государственный университет им. Ленинского комсомола, 1990 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук", научный сотрудник, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
ПИНУС НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА, дата рождения - 17 сентября 1974 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский государственный педагогический университет, 1999 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Фонд содействия развитию города Новосибирска в социальной сфере "Городские инициативы", директор, депутат Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, г. Новосибирск
ПЛЮШКИН АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ, дата рождения - 7 июня 1958 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский государственный медицинский институт, 1984 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск
СТАРОСТЕНКО ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 6 марта 1983 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский государственный университет, 2006 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук, научный сотрудник, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск
ТЕРЯЕВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 21 января 1973 года, сведения о профессиональном образовании - Омское высшее общевойсковое командное дважды Краснознамённое училище имени М. В. Фрунзе, 1993 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Общество с ограниченной ответственностью "НИЦ ИММУНОЛОГИИ И АЛЛЕРГОЛОГИИ", Генеральный директор, место жительства - город Москва
ЦЫБИЗОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 2 февраля 1966 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирская государственная академия экономики и управления, 1999 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Общество с ограниченной ответственностью "Завод АлСиб", советник генерального директора, место жительства - Новосибирская область, г. Новосибирск
Новосибирская область - Выборы депутатов Совета депутатов города Бердска пятого созыва, 19 сентября 2021 года
Одномандатный избирательный округ №1
АЙРАПЕТЯН ГЕОРГИЙ СУРЕНОВИЧ, дата рождения - 10 февраля 1979 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Новосибирская государственная академия экономики и управления, 2001 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО Проектно строительное бюро "К8", директор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
БУРДЕНКО ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 23 апреля 1982 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Дальневосточный государственный университет путей сообщения", 2004 г.; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации", 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ФГУП "Управление энергетики и водоснабжения", директор, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск
БУРДЕНКО ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 23 апреля 1982 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Дальневосточный государственный университет путей сообщения", 2004 г.; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации", 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ФГУП "Управление энергетики и водоснабжения", директор, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск
ВИЛЬ МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 2 октября 1982 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский областной колледж культуры и искусств, 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное бюджетное учреждение "Городской центр культуры и досуга", руководитель ансамбля эстрадного танца "Импульс", место жительства - Новосибирская область, город Черепаново
ВЛАСОВ ВЯЧЕСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения - 4 марта 1955 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Кемеровский государственный медицинский институт, 1978 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Вторнефтепродукт", заместитель директора по экологии и охране окружающей среды, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
КОРСАК АРТЁМ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 10 июля 2002 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - студент государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Новосибирской области "Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина", место жительства - Новосибирская область, город Бердск
ОВСЕПЯН МКРТЫЧ ОВСЕПОВИЧ, дата рождения - 21 апреля 1956 года, сведения о профессиональном образовании - Военно-авиационная школа механиков, 1974 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, депутат Совета депутатов города Бердска Новосибирской область четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
СЛАВКИН ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения - 1 августа 1961 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Новосибирская государственная архитектурно-строительная академия, 1996 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
ТУШАКОВ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 16 октября 1970 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский государственный университет, 1999 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск
Одномандатный избирательный округ №2
БОЛЬШОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 10 марта 1987 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский государственный торгово-экономический университет", 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Маршрутка НСК", бухгалтер, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск
ЛАЗАРЕВ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения - 20 ноября 2001 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - студент Бердского филиала ГАПОУ НСО "Новосибирский медицинский колледж", место жительства - Новосибирская область, город Бердск
МИНИН ИВАН СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 19 января 1953 года, сведения о профессиональном образовании - Институт "Новый сибирский университет", 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "СтройБердск", генеральный директор, депутат Совета Депутатов города Бердска Новосибирской области четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
НЕЧАЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 31 июля 1972 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский медицинский институт, 1995 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО медицинский центр VITA, врач ультразвуковой диагностики, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
НЕЧАЕВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА, дата рождения - 19 июня 1972 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Томский госуниверситет, 1994 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Совет депутатов города Новосибирска, помощник депутата Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва Бойко С.А., место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск
РЯЗАНОВА ЛЮДМИЛА ВИТАЛЬЕВНА, дата рождения - 26 декабря 1997 года, сведения о профессиональном образовании - Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования Центросоюза Российской Федерации "Сибирский университет потребительской кооперации", 2021 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск
ХАСАНОВ ФИРУЗ ПАНЖИЕВИЧ, дата рождения - 12 августа 1993 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский государственный аграрный университет", 2020 г.; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный университет путей и сообщения", 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Бодитон", заместитель директора по социальной политике биотехнологического производственного предприятия, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
ШТРО ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 2 февраля 1972 года, сведения о профессиональном образовании - Сибирский университет потребительской кооперации, 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Совет депутатов города Новосибирска, помощник депутата, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск
Одномандатный избирательный округ №3
ДЖАФАРОВ КАМИЛЬ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 21 декабря 1983 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирская академия государственной службы", 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Управление делами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области, помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ганзя В.А., место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск
КАМЫНИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 21 августа 1996 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж транспортных технологий имени Н.А. Лунина", 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск
КНЯЗЕВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 26 декабря 1977 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский военный институт, 2000 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное казенное учреждение "Отдел физической культуры и спорта", старший методист-инструктор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
КУБЫШЕВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 8 июля 1961 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Харьковский автомобильно-дорожный институт, 1987 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Региональная общественная организация Центр спортивного технического творчества молодёжи "Берси Мотоспорт", президент, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
ЛЕВЧЕНКО КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 26 декабря 1982 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Красноярский государственный технический университет, 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Совет депутатов города Новосибирска, помощник депутата Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва Бойко С.А., место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск
МАЛАКЕЕВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 7 ноября 1984 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "СТС Регион", директор, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск
РУССКИХ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ, дата рождения - 26 августа 1990 года, сведения о профессиональном образовании - Частное образовательное учреждение высшего образования "Академия управления и производства", 2019 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Новосибирская областная общественная Организация по поддержке талантов и инициатив молодежи "Талант" - "Инициатива" - "Молодость", директор, место жительства - Новосибирская область, Новосибирский район, рабочий поселок Краснообск
ШАЛАЕВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 1 февраля 1986 года, сведения о профессиональном образовании - Профессиональное училище №81, 2004 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Умный ритейл", товаровед, место жительства - Новосибирская область, Купинский район, село Чаинка
Одномандатный избирательный округ №4
АЛЕКСЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 24 декабря 1984 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Негосударственное образовательное учреждение Современная гуманитарная академия, 2006 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ТСН "Общий дом", юрист, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск
АНТОНЮК ЛИДИЯ ИВАНОВНА, дата рождения - 20 марта 1959 года, сведения о профессиональном образовании - Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 1998 г.; Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирская академия государственной службы", 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
БРОДЯГИН ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 19 ноября 1980 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский государственный технический университет", 2003 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск
ИЗМАДЕНОВ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения - 26 ноября 1996 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "ЯНДЕКС", оператор 2 категории в Группе операторов России (Поддержка бизнеса), место жительства - Алтайский край, город Заринск
КОВАЛЬСКИЙ АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения - 6 августа 1967 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский государственный университет экономики и управления - "НИНХ", 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО ЧОП "Вега", директор, депутат Совета депутатов города Бердска Новосибирской области четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
МАРИНЕНКО ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения - 20 января 1968 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МБУ "Спортоград", дворник, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
РЯЗАНЦЕВ МИХАИЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения - 20 января 1992 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный университет экономики и управления "НИНХ", 2014 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Совет депутатов города Новосибирска, помощник депутата Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва Каверзиной С.В., место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск
ТЫСЧЕНКО СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА, дата рождения - 10 марта 1963 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский государственный университет им. Ленинского комсомола, 1988 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Биолабмикс", руководитель отдела продаж, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
Одномандатный избирательный округ №5
АЛАБИН РУСЛАН БОРИСОВИЧ, дата рождения - 30 мая 1974 года, сведения о профессиональном образовании - Международный педагогический университет в г. Магадане, 1996 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
АСТАФЬЕВА ЯНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения - 12 мая 2002 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - студент ГБПОУ НСО "Бердский политехнический колледж", место жительства - Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Новый
ЗАЙЦЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 26 сентября 1987 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Профессиональное училище №10 города Новосибирска, 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Демос-С", инженер-теплотехник, место жительства - Новосибирская область, Коченевский район, рабочий поселок Чик
ЛУКЬЯНОВ АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ, дата рождения - 24 мая 2002 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - студент Новосибирского государственного университета, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
МЕДВЕДЕВ ДАНИЛ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 7 августа 1999 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский авиастроительный лицей", 2020 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - домохозяин, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск
ОНИЩЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 24 мая 1976 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирская академия государственной службы", 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Благотворительный фонд "Дети - наше будущее", президент, депутат Совета депутатов города Бердска четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск
САХОНЕНКО ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 14 августа 2002 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - студент НТЖТ, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
ЯКИМЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения - 3 апреля 2001 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - учащийся Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации"Сибирский институт управления - филиал РАНХиГС, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск
Одномандатный избирательный округ №6
АРТАМОНОВА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 18 октября 2001 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет геосистем и технологий" Новосибирский техникум геодезии и картографии, 2021 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - самозанятый, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск
БАБИНЕЦ РОМАН ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 6 ноября 1982 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский государственный университет, 2004 г.; Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирская академия государственной службы", 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Бердский торг", генеральный директор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
ГОГОЛЬ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 26 мая 1960 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Кемеровское высшее военное командное училище связи, 1982 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Сантехэксплуатация", заместитель директора, депутат Совета депутатов города Бердска четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
ДАНИЛОВ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 11 апреля 2003 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
ДОМАШОНКИНА ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА, дата рождения - 13 декабря 1984 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный педагогический университет", 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное бюджетное учреждение Дополнительного образования города Бердска Детская художественная школа "Весна", преподаватель, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
ЖУКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 10 июля 1986 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский государственный технический университет, 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО ПО "Сиббиофарм", главный энергетик, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
КУЗЕВАНОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 5 апреля 1988 года, уровень образования - высшее образование - бакалавриат, сведения о профессиональном образовании - Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский гуманитарный институт, 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ЗАО ГК "Вымпел Сервис", генеральный директор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
МАРКИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 26 июля 1970 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет водного транспорта", 1989 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - самозанятый, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
НЕВЕЛИЧКО ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 1 октября 1985 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный педагогический университет", 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 12 "Красная шапочка", воспитатель, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
ШАЯХМЕТОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 8 января 1985 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский государственный технический университет, 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Автономная некоммерческая организация спортивны клуб "Кристалл", главный инженер, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
Одномандатный избирательный округ №7
АРЖАНОВ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения - 8 июня 1998 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение "Новокузнецкий строительный техникум", 2019 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Совет депутатов города Новосибирска, помощник депутата Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва Пироговой Х.В., место жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город Междуреченск
ЛАРИОНОВ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 16 апреля 1989 года, сведения о профессиональном образовании - Областное государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Профессиональное училище им. Н.А. Лунина, 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Филиал ОАО РЖД Дирекция тяги Западно-Сибирская дирекция тяги Эксплуатационное локомотивное депо Новосибирск, машинист тепловоза (маневровое движение), место жительства - Новосибирская область, Маслянинский район, рабочий поселок Маслянино
ЛИПАТОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 16 января 1977 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Бердский электромеханический техникум, 1996 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "ЭЛИЗИУМ", колорист, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
ПЕРФИЛОВА ЕВГЕНИЯ ЮРЬЕВНА, дата рождения - 31 декабря 1974 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский государственный педагогический университет, 1997 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 2 "Спектр", директор, депутат Совета депутатов города Бердска четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
ХАБИБУЛИНА СОФИЯ РИНАТОВНА, дата рождения - 27 января 1998 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский торгово-экономический колледж", 2018 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Совет депутатов города Новосибирска, помощник депутата, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск
Одномандатный избирательный округ №8
БАЙЖАНОВ ЕРЛАН ОМАРОВИЧ, дата рождения - 8 июня 1966 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский государственный университет им. Ленинского комсомола, 1990 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "СовИнформ"", главный редактор сайта "Родные Берега.НСК", место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск
БОРЧАНИНОВ АРТЕМИЙ ОЛЕГОВИЧ, дата рождения - 29 мая 1992 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Бердский политехнический колледж", 2016 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ИП Бондаренко Кристина Анатольевна, менеджер, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
КРИВОЛУЦКАЯ ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 24 октября 1957 года, сведения о профессиональном образовании - Алтайское культурно-просветительское училище, 1978 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
МАЛЫШЕВ КОНСТАНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения - 21 октября 1975 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирская государственная академия экономики и управления, 2001 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Прометей Лекс", директор, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск
ПИЛЬКО АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения - 23 января 1968 года, сведения о профессиональном образовании - Бердский электромеханический техникум, 1990 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО УК "Прогресс", заместитель директора по общим вопросам, депутат Совета депутатов города Бердска четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
СИНЕЛЬНИКОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 24 июля 1985 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
ХАНОВ ТИМУР ФАНИРОВИЧ, дата рождения - 17 декабря 1959 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский электротехнический институт, 1984 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место жительства - не имеется, рег. по месту пребывания-Новосибирская область, г.Новосибирск
ЧЕРНЫШЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 25 июня 1989 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Совет депутатов города Новосибирска, помощник депутата Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва Прохорова Е.В., место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск
Одномандатный избирательный округ №9
КОВАЛЕВСКИЙ ДЕНИС ГЕОРГИЕВИЧ, дата рождения - 6 июня 1983 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники", 2020 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
КОМРАКОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения - 27 декабря 1990 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский государственный аграрный университет", 2020 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Совет депутатов города Новосибирска, помощник депутата, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск
КУРОЧКИН ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения - 14 марта 1995 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Бердский электромеханический колледж", 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - АО "Бердский электромеханический завод", слесарь-механик по радиоэлектронной аппаратуре 3 разряда цеха сборочного производства, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
МОКРИЕНКО МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 30 мая 1996 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет", 2020 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно безработный, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
ПРАКСИН АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения - 29 января 1986 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский государственный технический университет, 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, депутат Совета депутатов города Бердска четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
СУРНАЧЕВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 4 октября 1998 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - учащийся Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Новосибирский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск
ТИТОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 18 марта 1974 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский государственный педагогический университет, 1997 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Пульс-Про", генеральный директор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
Одномандатный избирательный округ №10
АРЕДАКОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 21 сентября 1979 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский гуманитарный институт, 2004 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
ГОРОБЕЦ ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ, дата рождения - 29 апреля 1968 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный педагогический университет", 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
ДАНИЛОВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ, дата рождения - 15 мая 1985 года, сведения о профессиональном образовании - Негосударственное образовательное учреждение Новосибирский гуманитарный институт, 2006 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Кристалл", директор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
ДОРОФЕЕВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 21 сентября 1971 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Камчатский государственный педагогический институт, 1993 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Расчетно-кассовый центр", специалист по информационным технологиям, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
КОСОВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения - 24 августа 1998 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский государственный технический университет", 2021 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - самозанятый, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск
ПОПОВИЧ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 21 декабря 1967 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный аграрный университет", 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Администрация Советского района города Новосибирска, начальник хозяйственного отдела, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
СОЛОНИКОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 3 ноября 1995 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Бердский электромеханический колледж", 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - АО "Бердский электромеханический завод", слесарь-механик по радиоэлектронной аппаратуре 3 разряда цеха сборочного производства, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
ТЕРЯЕВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 21 января 1973 года, сведения о профессиональном образовании - Омское высшее общевойсковое командное дважды Краснознамённое училище имени М.В. Фрунзе, 1993 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "НИЦ ИММУНОЛОГИИ И АЛЛЕРГОЛОГИИ", генеральный директор, место жительства - город Москва
Одномандатный избирательный округ №11
КИРИНА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 21 апреля 1988 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный педагогический университет", 2011 г.; Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА", 2017 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Группа компаний Димирано", генеральный директор, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск
МАКСИМОВ АНТОН АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 25 января 1986 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Лента" в подразделении - Пекарня 71 (г. Новосибирск), пекарь-универсал, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск
ПЕТИН СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения - 6 июня 2000 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - студент Сибирского института управления - филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации", место жительства - Новосибирская область, город Бердск
ПУХОВСКИЙ ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 25 октября 1979 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Совет депутатов города Новосибирска, помощник депутата Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва Картавина А.В., место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск
СМИРНОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 18 июня 1975 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный педагогический университет", 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - безработная, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
СТЕПАНОВ ИЛЬЯ РОДИОНОВИЧ, дата рождения - 6 апреля 1998 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск
УВАРОВА СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА, дата рождения - 26 ноября 1969 года, сведения о профессиональном образовании - Бердский электромеханический техникум, 1989 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Жилищно-строительный кооператив "Юго-Восточный", исполнительный директор, депутат Совета депутатов города Бердска четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
ЧУБАРОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 7 июня 1984 года, сведения о профессиональном образовании - ОГОУ НПО "Профессиональное училище № 47", 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
ШИКАРЕВ ГРИГОРИЙ КАМОЕВИЧ, дата рождения - 14 декабря 1983 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Спецтех", заместитель директора по общим вопросам, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
ШИПИЛОВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 6 апреля 1986 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
Одномандатный избирательный округ №12
БАУЭР НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 12 декабря 1962 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский институт народного хозяйства, 1989 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, депутат Совета депутатов города Бердска четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
КУЗОВКИНА НИНА БОРИСОВНА, дата рождения - 13 мая 1965 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский техникум физической культуры, 1986 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - домохозяйка, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
МАЛЕТИН АНТОН ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения - 14 декабря 1991 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный технический университет", 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО Микрокредитная компания "Страна Экспресс", специалист по взысканию задолженности, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
НОСОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 30 сентября 1979 года, сведения о профессиональном образовании - Профессиональное училище № 16, 1996 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "М-Замок", директор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
ОТОВЧИЦ ЖАННА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения - 27 января 1955 года, сведения о профессиональном образовании - Томский ордена Октябрьской Революции ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им. С.М. Кирова, 1979 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск
ТЕЛИЧКО ЖАННА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 13 мая 1975 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный технический университет", 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "ЭкоСервис", директор, депутат Совета депутатов города Бердска четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
Одномандатный избирательный округ №13
КРЕМЛЯКОВ КИРИЛЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения - 14 сентября 1997 года, сведения о профессиональном образовании - Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования Центросоюза Российской Федерации "Сибирский университет потребительской кооперации", 2019 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Совет депутатов города Новосибирска, помощник депутата, место жительства - Республика Саха (Якутия), Верхнеколымский улус, поселок Зырянка
ОВЧИННИКОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 16 января 1985 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирская академия государственной службы", 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ТОС "микрорайона Юго-Восточный г. Бердска Новосибирской области", председатель, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
ПОПОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 24 февраля 1967 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский ордена Трудового Красного Знамени институт инженеров железнодорожного транспорта, 1991 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Топаз", бухгалтер, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
СЛЕСАРЕВА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА, дата рождения - 17 марта 1969 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский гуманитарный институт, 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
ТЕПЛЯШИН АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения - 28 ноября 1967 года, сведения о профессиональном образовании - Негосударственное образовательное учреждение "Современная гуманитарная академия", 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО СК "Семь гномов", директор, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск
ЧУРИЛОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 10 апреля 1965 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский государственный педагогический институт, 1988 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
ЯЦКОВ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 13 мая 1985 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирская академия государственной службы", 2007 г.; Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего профессионального образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации", 2014 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Сибирская Промышленная Компания", директор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
Одномандатный избирательный округ №14
БЕЛЯНКИН ДЕНИС ИВАНОВИЧ, дата рождения - 23 декабря 1979 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский государственный университет, 2002 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "ДСП", директор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
БРАГИН АРКАДИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 10 апреля 1975 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский государственный аграрный университет", 2018 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ГБУ НСО "Управление ветеринарии Искитимского района НСО", ветеринарный врач 1 категории, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск
БУДНИКОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения - 16 июня 1987 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Областное государственное учреждение среднего профессионального образования "Новосибирский медицинский колледж", 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области "Консультативно-диагностическая поликлиника № 2", гигиенист стоматологический, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
КАЗАНЦЕВ ТИМОФЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения - 27 июня 1994 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки", 2017 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск
КОНОВАЛОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 19 февраля 1983 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный технический университет", 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
ЛАДЫШКИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 28 декабря 1953 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Бакинское высшее общевойсковое командное училище Верховного Совета Азербайджан. ССР, 1975 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
НИКИТИН МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 9 июня 1984 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Негосударственное аккредитованное частное образовательное учреждение высшего профессионального образования Современная гуманитарная академия, 2014 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Строймакс", генеральный директор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
НИКИТИН МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 9 июня 1984 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Негосударственное аккредитованное частное образовательное учреждение высшего профессионального образования Современная гуманитарная академия, 2014 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Строймакс", генеральный директор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
ПОНОМАРЕВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 3 января 1963 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Рязанское высшее воздушно-десантное командное дважды Краснознаменное училище имени Ленинского комсомола, 1988 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное казенное учреждение "Управление гражданской защиты города Бердска", директор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
СТЯБЛО СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 9 декабря 1974 года, сведения о профессиональном образовании - ФГОУ СПО "Приморский политехнический колледж", 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Квартал-С", инженер по техническому надзору, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
ЧЕБАНЕНКО ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 7 апреля 1964 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский государственный технический университет, 2006 г.; Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков, 1987 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "ЖЭУ Вымпел", директор, депутат Совета депутатов города Бердска четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства - не имеется, рег. по месту пребывания-Новосибирская область, г.Бердск
ЧУМИЧЕВ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ, дата рождения - 3 февраля 1989 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), 2016 г.; Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
Одномандатный избирательный округ №15
АКСАМЕНТОВ РОМАН СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 6 сентября 1978 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Иркутский государственный университет, 2001 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Эдельвейс", коммерческий директор, место жительства - Иркутская область, город Братск
АРУТЮНОВ БОРИС ПАВЛОВИЧ, дата рождения - 12 апреля 1973 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Ярославское высшее военное финансовое ордена Красной звезды училище имени генерала армии А.В. Хрулёва, 1994 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - АО "Бердский электромеханический завод", исполнительный директор - заместитель генерального директора по безопасности, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
БАБИЧ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ, дата рождения - 1 июня 1980 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирская государственная геодезическая академия", 2004 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МБОУ СОШ №12 г. Бердска, инженер-программист, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
БЕРДНИКОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 24 апреля 1975 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирское высшее общевойсковое командное училище, 1997 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска "Средняя общеобразовательная школа № 215 имени Д.А. Бакурова", социальный педагог, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск
БЛЫНСКИЙ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 22 августа 1975 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский государственный технический университет, 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Новосибирская область, Искитимский район, поселок Мичуринский
ВАХРУШЕВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА, дата рождения - 31 октября 1973 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский государственный педагогический университет, 2003 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ИП Голубев В.А., бухгалтер, место жительства - Новосибирская область, Искитимский район, село Лебедевка
ОКУНЕВ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рождения - 14 октября 1958 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков, 1980 г.; Военно-политическая орденов Ленина и Октябрьской Революции, Краснознаменская академия им. В.И.Ленина", 1991 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ФГУП "Управление энергетики и водоснабжения", главный специалист по экономической безопасности, депутат Совета депутатов города Бердска четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
РУДЕНКО ВЛАДИСЛАВ АНДРЕЕВИЧ, дата рождения - 31 марта 1997 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Новосибирская область, город Искитим
Одномандатный избирательный округ №16
БЕРСЕНЕВ АНТОН АРКАДЬЕВИЧ, дата рождения - 1 августа 1999 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет", 2021 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Законодательное Собрание Новосибирской области, помощник депутата Законодательного Собрания Новосибирской области Кальченко С.В., место жительства - Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк
ЗАХАРОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 27 декабря 1951 года, сведения о профессиональном образовании - Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени Инженерно-Строительный Институт, 1974 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства", заместитель директора, депутат Совета депутатов города Бердска четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск
ЗРАЖЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 27 августа 1977 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Сибирский государственный университет путей сообщения, 2000 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
ОДЕНЦЕВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 17 сентября 1975 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Томский государственный университет, 1997 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Полюс Плюс", системный администратор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
ПОЛЫНЦЕВА ВАЛЕРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА, дата рождения - 24 октября 1982 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский медицинский колледж", 2019 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области "Бердская центральная городская больница", медицинская сестра перевязочной в подразделении Взрослое поликлиническое отделение №2, место жительства - Новосибирская область, город Искитим
ТЕПЛЯШИН МИХАИЛ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения - 21 мая 1976 года, сведения о профессиональном образовании - Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский гуманитарный институт, 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - АО "СЖС Восток Лимитед", оказывает услуги Филиалу в г . Новокузнецке, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
ХОРОШИЛОВ СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ, дата рождения - 6 июня 1982 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный университет дизайна и технологии, 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "АА ЭнергоГрупп", генеральный директор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
Одномандатный избирательный округ №17
ДУБРОВСКИЙ ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 14 июня 1995 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский государственный педагогический университет", 2020 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное бюджетное учреждение "Отдел по делам молодежи", директор, место жительства - Новосибирская область, город Искитим
КОПОСОВ ВИТАЛИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ, дата рождения - 1 июня 1965 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО Транспортная Компания "Спецтранскомпания", водитель-экспедитор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
КУЗЬМИЧЕВ СЕМЕН ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 27 декабря 1984 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский государственный педагогический университет", 2017 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - АО "Бердский электромеханический завод", начальник бюро транспортно-складского хозяйства службы снабжения, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
МУКАСЕЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 24 июля 1974 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирская государственная академия водного транспорта, 1996 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет водного транспорта", доцент кафедры Управления работы портов, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск
НЕСТЕРОВ КИРИЛЛ АНДРЕЕВИЧ, дата рождения - 19 мая 1992 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет" (НГУ), 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Бердский кирпичный завод", специалист по работе с иностранными гражданами, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
ПАНКИН АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ, дата рождения - 2 января 1997 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования "Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации", 2020 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
СОВБАНОВ МАКСИМ ФЛЮРОВИЧ, дата рождения - 14 августа 1970 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный аграрный университет", 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства" г. Бердска, директор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
СТАРЧЕНКО РОМАН ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения - 24 мая 1983 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный университет дизайна и технологии, 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Евсинский комбинат хлебопродуктов", главный бухгалтер, место жительства - Новосибирская область, город Искитим
УСТИНОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 13 марта 1975 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)", 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Ассоциации "Объединение градостроительного планирования и проектирования", директор Филиала, место жительства - Новосибирская область город Новосибирск
Одномандатный избирательный округ №18
БОРОЗДИНА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, дата рождения - 1 января 1979 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский гуманитарный институт, 2003 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное унитарное предприятие "Бердское автотранспортное предприятие", директор, депутат Совета депутатов города Бердска Новосибирской области четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
БУХАРОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 21 сентября 1985 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
ЕГОШИН ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 7 апреля 1983 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный педагогический университет", 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Вторнефтепродукт", заместитель директора по производству, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
ЖДАНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, дата рождения - 1 декабря 1968 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное автономное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский федеральный университет", 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "ЭлТехПром", токарь-расточник, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
ИВАНОВА МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 8 августа 1980 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский государственный университет экономики и управления - "НИНХ", 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Квартал-С", бухгалтер, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
КРИВЕЦКИЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 1 марта 1986 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный педагогический университет", 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Центр технического обслуживания", директор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
ЛЫСЕНКО ОЛЕГ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения - 26 ноября 1978 года, сведения о профессиональном образовании - Бердский электромеханический техникум, 1998 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "СРТ", директор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
СЕЛИЩЕВА ИРИНА ДМИТРИЕВНА, дата рождения - 16 сентября 2001 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - самозанятый, место жительства - Республика Алтай, город Горно-Алтайск
ТУРКИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 26 сентября 1978 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Каменское профессиональное училище-66, 1996 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "МастерДом", директор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
ХУТОРНОЙ ФЕДОР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 5 декабря 1955 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
Одномандатный избирательный округ №19
БРАУН ЯНА АНДРЕЕВНА, дата рождения - 5 апреля 2002 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Хостел на Маркса "Евразия", администратор, место жительства - Алтайский край, город Славгород, село Славгородское
ГУЛЕВ ВСЕВОЛОД ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения - 24 апреля 1974 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный педагогический университет", 2004 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Совет депутатов города Новосибирска, помощник депутата, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
ИВЛЕВА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 7 ноября 1974 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - ГОУ СПО Бердский электромеханический техникум, 2003 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Автономная некоммерческая организация Спортивный клуб "Кристалл", администратор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
ОРЛОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА, дата рождения - 12 апреля 1980 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский государственный педагогический университет, 2002 г.; Новосибирский государственный педагогический университет, 2003 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная № 9", учитель математики, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
ПОЦУКОВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 7 августа 1983 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский гуманитарный институт, 2004 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Сибгазцентр", директор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
УШАКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 28 января 1982 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский государственный технический университет, 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "РУСКИТСОЮЗ ЛК", директор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
ШАТАЛОВ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения - 13 октября 1973 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Шапки и шляпки", главный энергетик, депутат Совета депутатов города Бердска четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
Одномандатный избирательный округ №20
АЛЕКСЕЕВА ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 13 мая 1986 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)", 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Фирма Янтарь IIIЛТД", инженер-проектировщик, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
БОТАНЦЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 10 ноября 1978 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирское училище олимпийского резерва, 1997 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "МОЛСИБТОРГ", директор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
КОТОВ ДЕНИС ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 28 августа 1985 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)", 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Промстрой", бригадир, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
ЛОШКЕВИЧ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 14 октября 1979 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный университет путей сообщения", 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области "Городская клиническая больница № 12", начальник технического отдела административно-управленческого персонала, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск
ПОСТНИКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 19 июня 1966 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации", 2017 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Специализированный застройщик "СтройРегионСервис", директор, депутат Совета депутатов города Бердска четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
САВОСТЬЯНОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 15 апреля 1980 года, сведения о профессиональном образовании - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2002 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск
ЯГОТИН ВАЛЕРИЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 19 апреля 1982 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный педагогический университет", 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Санаторий "Парус", методист ЛФК, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
Одномандатный избирательный округ №21
БЕЛОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, дата рождения - 26 июля 1966 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Томский ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт имени С.М.Кирова, 1991 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - АО "Бердский электромеханический завод", начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности, депутат Совета депутатов города Бердска четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
БЕЛОВА ЮЛИЯ АНДРЕЕВНА, дата рождения - 5 марта 1990 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Гранат-строй", заместитель директора, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
ГАЗИЗОВ РИНАТ ФАИТОВИЧ, дата рождения - 2 августа 1983 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева", 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "СибПроектГрупп", главный инженер проекта, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск
ОБАТУРОВ АНТОН АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 2 октября 1991 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Благотворительный фонд содействия деятельности по выявлению и поддержке одаренных детей "Будущее за детьми!", исполнительный директор, место жительства - Новосибирская область, Новосибирский район, рабочий поселок Кольцово
ПЛОТНИКОВ АРТЁМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 10 ноября 1984 года, сведения о профессиональном образовании - Казахский институт правоведения и международных отношений, 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Автономная некоммерческая организация правовой помощи соотечественников и трудовых мигрантам "Единство народов", юрист, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск
РЕПРЕНЦЕВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 14 ноября 1957 года, сведения о профессиональном образовании - Омский государственный институт физической культуры, 1985 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №11", директор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
СМИРНОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 28 апреля 1987 года, сведения о профессиональном образовании - Ордена Трудового Красного Знамени Профессиональное училище №2 им. А.И. Покрышкина, 2004 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск
Одномандатный избирательный округ №22
АБРАМЕНКО ДАНИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения - 26 июля 2002 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - самозанятый, место жительства - Новосибирская область, Новосибирский район, село Раздольное
БОКАЛ ВИКТОРИЯ МИХАЙЛОВНА, дата рождения - 7 октября 1987 года, сведения о профессиональном образовании - Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский институт экономики и менеджмента, 2014 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Монолит-СМ", старший мастер, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
ВАСИНА ЛАРИСА ДМИТРИЕВНА, дата рождения - 2 сентября 1956 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Бердский электромеханический техникум, 1976 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
ГУРБАШКОВА ВАЛЕРИЯ ГЛЕБОВНА, дата рождения - 9 декабря 1992 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Иркутской области "Братский политехнический колледж", 2014 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Технологии Сервиса", бухгалтер по кадровому учету, место жительства - Иркутская область, город Братск
КОНСТАНТИНОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 24 января 1976 года, сведения о профессиональном образовании - Сибирский институт финансов и банковского дела, 2001 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО производственная компания "Кристалл", заместитель главного бухгалтера, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
КОРЖОВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 9 июля 1982 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский государственный аграрный университет", 2016 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "АльянсТрансТорг", заместитель генерального директора по рекламе и связи с общественностью, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
ОСИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 19 октября 1973 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Новосибирская государственная академия строительства, 1996 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Автотранссервис", заместитель директора по экономике, депутат Совета депутатов города Бердска четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
ШАФИКОВ МАРАТ ИЛДАРОВИЧ, дата рождения - 24 декабря 1986 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Республика Башкортостан, Уфимский район, село Нижегородка
Одномандатный избирательный округ №23
ГРИЦЕНКО АЛЕКСЕЙ ОЛЕГОВИЧ, дата рождения - 3 августа 1994 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2018 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Клиника Лазерной Коррекции "Эксперт Зрения", врач-офтальмолог, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск
ДОБРИНСКИЙ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 9 апреля 2002 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - студент Сибирского института управления - филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации", место жительства - Новосибирская область, город Бердск
ЖАРКОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 23 сентября 1988 года, сведения о профессиональном образовании - Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Центросоюза Российской Федерации "Сибирский университет потребительской кооперации", 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Законодательное Собрание Новосибирской области, помощник депутата Законодательного Собрания Новосибирской области Андроновой А.А., депутат Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск
КОПАЧЕЛЬ ЖАННА СЕРГЕЕВНА, дата рождения - 17 марта 1997 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский государственный педагогический университет", 2020 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Законодательное Собрание Новосибирской области, помощник депутата, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
КРАЩУК РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 16 апреля 1975 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации", 2016 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
НЕМИРО АРТЁМ ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения - 19 октября 1981 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный технический университет", 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск
РЕШЕТОВ ЕВГЕНИЙ ИГОРЕВИЧ, дата рождения - 9 мая 1982 года, сведения о профессиональном образовании - Технический Лицей № 38, 2001 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ИП Решетова Л.А., заведующий магазином "BEERXAUS", место жительства - Новосибирская область, город Бердск
СТУПКО СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения - 3 ноября 1980 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Государственное бюджетное образовательное учреждение Новосибирской области "Бердский политехнический колледж", 2021 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО Управляющая компания "Прогресс", мастер сантехнического участка, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
ЧУРКИНА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА, дата рождения - 8 ноября 1948 года, уровень образования - высшее образование - специалитет, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский институт народного хозяйства, 1974 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное автономное учреждение "Дворец культуры "Родина", директор, депутат Совета депутатов города Бердска Новосибирской области четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
Одномандатный избирательный округ №24
БЛЫНСКИЙ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 2 сентября 1971 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный аграрный университет", 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Федеральное государственное казенное учреждение "Гигант" Росрезерва, начальник ОКС, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
БОЛТРУКЕВИЧ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 7 мая 1972 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский институт советской кооперативной торговли, 1994 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "ПродТорг2", генеральный директор, депутат Совета депутатов города Бердска Новосибирской области четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
ГЛУШКОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 14 октября 1971 года, сведения о профессиональном образовании - Сибирская коммерческая академия потребительской кооперации, 1996 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - не имеется, рег. по месту пребывания-Новосибирская область, г.Бердск
КАЛГАНОВ ПАВЕЛ ЭДУАРДОВИЧ, дата рождения - 13 августа 1967 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский электротехнический институт, 1991 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "ТРАСТ", директор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
ОГОРОДНИКОВ ВЛАДИСЛАВ ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения - 9 апреля 1998 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области "Братский политехнический колледж", 2018 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "МВМ" в Магазине " А065, продавец, место жительства - Иркутская область, город Братск
ПРОСКУРИН СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 2 декабря 1987 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский государственный университет экономики и управления - "НИНХ", 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
СЕРГЕЕВ СТЕПАН АНТОНОВИЧ, дата рождения - 1 января 1990 года, сведения о профессиональном образовании - Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский гуманитарный институт, 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "ВЕД", заместитель директора по коммерции, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
СМИРНОВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения - 24 августа 1988 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный технический университет", 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "КАРГАТ", директор, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск
Одномандатный избирательный округ №25
АЛЕКСАНДРОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения - 16 апреля 1995 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Совет депутатов города Новосибирска, помощник депутата Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва Пироговой Х.В., место жительства - город Москва
КОЗАРЕНКО СЕМЁН ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 3 июня 1991 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Алтайский край, Чарышский район, село Красный Партизан
КОЗИЦЫН ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 13 июля 1987 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский государственный технический университет, 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Медиа Холдинг ТВК", коммерческий директор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
КУДИНОВ ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения - 22 мая 1985 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новосибирский государственный университет экономики и управления - "НИНХ", 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "БердскСтройПроект", директор по развитию, депутат Совета депутатов города Бердска четвертого созыва на непостоянной основе, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
ЛАПИЦКИЙ СЕМЕН ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 3 ноября 1982 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Сибирский институт финансов и банковского дела, 2004 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Специализированный застройщик "СтройРегионСервис", исполнительный директор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
ПИРОЖКОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 1 июля 1984 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "АльянсТрансТорг", генеральный директор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
САФРОНЕНКО ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА, дата рождения - 26 ноября 1978 года, сведения о профессиональном образовании - Томский государственный университет, 2002 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск
ТИМОФЕЕВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения - 10 февраля 1983 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный педагогический университет", 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "УК "Маг-Сервис", генеральный директор, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск
ЧЕНЦОВ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения - 4 сентября 1973 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный педагогический университет", 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
Одномандатный избирательный округ №26
БОЙКО ПЕТР ПЕТРОВИЧ, дата рождения - 26 августа 1978 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - самозанятый, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск
ГОЛУБЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения - 14 апреля 1966 года, сведения о профессиональном образовании - Томское высшее военное командное ордена Красной Звезды училище связи, 1987 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Совет депутатов города Бердска, председатель Совета депутатов города Бердска четвертого созыва на постоянной основе, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
ГРИНЁВА АНАСТАСИЯ ЕВГЕНЬЕВНА, дата рождения - 19 декабря 1995 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский государственный технический университет", 2018 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ИП Голубев В.А., менеджер отдела кадров, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
ЕФИМЕНКОВ ИВАН ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения - 10 декабря 1980 года, сведения о профессиональном образовании - Бердское медицинское училище, 2000 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
КАЛИНИЧЕНКО СТАНИСЛАВ ИГОРЕВИЧ, дата рождения - 27 декабря 1984 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный университет путей сообщения", 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "ПластикПак", генеральный директор, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск
МАРКЕЛОВ ДАНИИЛ АНДРЕЕВИЧ, дата рождения - 14 июля 1992 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Совет депутатов города Новосибирска, помощник депутата Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва Пироговой Х.В., место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск
МАРКЕЛОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 18 марта 1982 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный педагогический университет", 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Федеральная таможенная служба Российской Федерации Сибирское таможенное управление Новосибирская таможня, младший инспектор помощник оперативного дежурного отдела оперативно-дежурной службы и таможенной охраны Новосибирской таможни, место жительства - Новосибирская область, Ордынский район, деревня Сушиха
ФЕДОРОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 20 марта 1963 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский электромеханический институт, 1988 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Мультифора ТВ", генеральный директор/главный редактор, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск
Одномандатный избирательный округ №27
БОЛЬШОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 23 октября 1980 года, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский государственный технический университет, 2002 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Маршрутка НСК", управляющий, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск
ГУК КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ, дата рождения - 5 октября 1981 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный педагогический университет", 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
КРАШЕНИННИКОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 25 марта 1973 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков, 1994 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства", начальник отдела контроля качества, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
ЛЕЩИНСКАЯ МАРИНА ВИКТОРОВНА, дата рождения - 15 декабря 1980 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный университет", 2006 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО С Добрым помыслом, директор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
ЛЯХОВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 18 апреля 1968 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирская академия государственной службы", 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Сибресурс", заместитель директора по перевозкам, место жительства - Новосибирская область, г. Бердск
НИКОЛАЕВА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА, дата рождения - 27 июля 1988 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирская академия государственной службы", 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Совет депутатов города Новосибирска, помощник депутата, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск
ПЕТЯГОВ ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения - 24 января 1981 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Новосибирский Военный Институт, 2003 г.; Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)", 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Управляющая компания ООО "Лига", заместитель директора по эксплуатации МКД, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
РЫБАЛКО МАРИЯ ДМИТРИЕВНА, дата рождения - 14 октября 1989 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет геосистем и технологий", 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО производственная компания "Кристалл", менеджер по сбыту, место жительства - Новосибирская область, город Бердск
УТЕШЕВ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 17 марта 1989 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный университет экономики и управления "НИНХ", 2011 г.; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации", 2020 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - самозанятый, место жительства - Новосибирская область, город Бердск.