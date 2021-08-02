Ради дороги в микрорайон Морской заберут 1000 кв. метров у леса в районе «Чайки» в Бердске
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
02.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Ради дороги в микрорайон Морской заберут 1000 кв. метров у леса в районе «Чайки» в Бердске

10:16:358/2/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
0

В городских лесах строить нельзя. Прокурор не позволит. Поэтому решили перевести лесной участок в другую категорию земли, чтобы проложить асфальт.

Слева от дороги в Морской рекреационная зона, которую трогать нельзя

Дорога в микрорайон Морской, который расположен в бердском лесу недалеко от Обского моря, вероятно, появится нескоро. Несмотря на то, что решению дорожной проблемы подключились мэр Бердска Евгений Шестернин и крупный бизнесмен Виктор Голубев, один из застройщиков микрорайона, местным жителям пока придется терпеть неудобства.

Все дело в том, что именно лес, который и привлек людей для переезда в Морской, является препятствием для сооружения нормальной дороги.
- Прокурор сказал, что на основании федерального закона никакое строительство в лесу недопустимо. И сделать иначе он не позволит, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» депутат горсовета Андрей Ковальский.

Он рассказал, что 30 июля снова выезжали в Морской глава города, Голубев, чиновники, представители ЖКХ. Но на этот раз пригласили прокурора Бердска, чтобы на месте определить, каким образом, не нарушая законодательства, проложить путь в микрорайон. И предварительное решение, по словам Ковальского, было найдено.

- Если в лесу строить нельзя, то нужно вывести какой-то участок из категории лесов. Мы можем это сделать. Исключительно с целью строительства дороги, - отметил Андрей Ковальский.

Он полагает, что новый состав горсовета вполне может рассмотреть карту и определить территорию для вывода из городских лесов в другую категорию назначения земли. Речь идет о дороге, которая ведет на «Чайку».
- Там до Морского буквально меньше 200 метров. Грунтовая дорога там есть, но она проходит по земле, относящейся к городским лесам. А с расширением существующей дороги (от остановки до микрорайона) еще больше проблем. Там рекреационная зона. Если в зоне лесом еще можем «подвинуть» 1000 квадратных метров, то с рекреационной еще сложнее — там запрещено любое строительство. Там даже дерево на обочине срубить нельзя, - поделился планами Ковальский.

По его словам, все понимают, что микрорайон без дороги жить не сможет. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на бездорожье жалуются не только жители Морского, но и представители экстренных служб. Благоустройство дороги, как считают в мэрии, позволит не только проложить удобный маршрут для местных жителей, но и обеспечить проезд пожарных машин. Пока сделать это сложно даже транспорту скорой помощи.

Местные жители обрадовались, когда продлили маршрут общественного транспорта и сделали автобусную остановку у парка «Зеленый остров». Но идти до ближайших домов приходится порядка 200 метров, а до самых дальних — метров 700. Не все пожилые люди могут справиться с такими расстояниями. Остановка уже нужна в самом Морском. Но без нормальной дороги пустить туда автобус не представляется возможным.

- Мы вселялись два года назад, и застройщик нам объяснял, что дорогу построят, когда возведут все дома. Предполагается и автобусная остановка в самом микрорайоне, и круговое движение, и два выезда, чтобы было удобно проезжать в том числе пожаркам. Сейчас у нас только один выезд — через очень плохую дорогу. И если там кто-то застрянет... А такое уже было: случилось столпотворение, так как никто выехать не мог. А если человек умирает... - высказался Олег Рыжков, живущий в Морском.

Он говорит, что «будет здорово», если приведут в порядок этот участок дороги, а также сделают проездным место примыкания дороги от «Чайки» до Морского.
- Есть поворот к нашему микрорайону от дороги на берег к «Чайке». Зимой, когда снег укатают, по ней машины еще могут выезжать в город. А летом там грязища — не проехать. Особенно сложно в час пик: машин и людей много, дорога узкая, тротуаров нет, поворот очень неудобный — ничего не видно. В середине участка часто канализацию рвет и дорога постоянно затоплена. В ливни ни проехать невозможно, ни пешеходам пройти, - констатирует Рыжков.

По его словам, местные жители постоянно прокалывают шины своих автомобилей, а те, кто ходит пешком, вынуждены рисковать, перемещаясь прямо по проезжей части.

Впрочем, не исключено, что перевод участка городских лесов в другую зону, возможная вырубка деревьев для прокладки асфальта вызовет протесты у бердчан. Хотя там, между побережем Обского моря и жилым микрорайоном и без того все укатано машинами туристов и местных жителей. Лес в том месте завален стихийными свалками.

Двухлетний малыш умер у всех на глазах в детсаду
Друг Моисеева рассказал, почему артист не выходит в люди
12 человек стали жертвами в метро: что произошло
Продукты, без которых щитовидке придется непросто
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
91-летний дедушка прославился в сети шуткой над внучкой
Что сделала Мерфи после конфликта с Рыловым
После слов о президенте России генерала США призвали уволить
Как отреагировал Хачанов на вопрос о флагах России
вырубка деревьевстроительство в лесубездорожьедорога
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Другого варианта нет?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

С Днем ВДВ, голубые береты! Поздравления и картинки героям России
10:12:56 8/2/2021
С Днем ВДВ, голубые береты! Поздравления и картинки героям России
Самая сильная молитва святому Пророку Илии для прочтения в праздник 2 августа 2021 года
10:10:26 8/2/2021
Самая сильная молитва святому Пророку Илии для прочтения в праздник 2 августа 2021 года
Назван список пострадавших с ожогами 100% тела при взрыве на химзаводе в Ростовской области
10:06:39 8/2/2021
Назван список пострадавших с ожогами 100% тела при взрыве на химзаводе в Ростовской области
БердскУтонувшего 82-летнего дедушку из-за кирпича и рыболовных сетей нашли спасатели Бердска в селе под Искитимом
9:56:39 8/2/2021
Утонувшего 82-летнего дедушку из-за кирпича и рыболовных сетей нашли спасатели Бердска в селе под Искитимом
51-летний житель Японии едва не умер из-за постоянного самоудовлетворения
9:48:28 8/2/2021
51-летний житель Японии едва не умер из-за постоянного самоудовлетворения
БердскКоронавирус подозревают у 1001 жителя Бердска: Данные о зараженных на 2 августа
9:43:32 8/2/2021
Коронавирус подозревают у 1001 жителя Бердска: Данные о зараженных на 2 августа
В НАТО заявили о возможности удара по российским кораблям в Черном море
9:21:54 8/2/2021
В НАТО заявили о возможности удара по российским кораблям в Черном море
Календарь дачника на 2 августа 2021 года: что можно делать сегодня, а что нельзя?
9:20:26 8/2/2021
Календарь дачника на 2 августа 2021 года: что можно делать сегодня, а что нельзя?
Мэр Москвы рассказал, как будут учиться школы столицы с 1 сентября 2021
9:02:24 8/2/2021
Мэр Москвы рассказал, как будут учиться школы столицы с 1 сентября 2021
2 августа - День ВДВ: клевым ВДВ-шникам самые прикольные открытки и пожелания в праздник
8:51:15 8/2/2021
2 августа - День ВДВ: клевым ВДВ-шникам самые прикольные открытки и пожелания в праздник
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
02.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
More stories to check out before you go
Keep on reading
Новые подробности инцидента на аэродроме "Бердск-Центральный": СК рассматривает три версии падения пилотов паралетаВ данный момент проходит доследственная проверка.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Полуголая женщина полыхала на автобусной остановке в НовосибирскеОчевидцы происшествия стали тушить пострадавшую при помощи огнетушителей. Приехавшая на вызов «скорая» забрала неизвестную в ожоговое отделение.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Подробности трагедии: Скончался терявший сознание 8-летний мальчик после отказа в медпомощиИдет внутрибольничная служебная проверка, уже создана комиссия. Вероятно, потом будет и проверка Минздрава, и Следственного комитета.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Можно ли ходить на кладбище и работать на огороде 1 августа в день обретения мощей Серафима Саровского?На месте Серафимо-Дивеевского монастыря, который был основан святым Серафимом сегодня хранятся его мощи, а также остался действующим святой источник, купание в котором приносит людям долгожданное исцеление.Курьер Среда
Group 3
Отменить
' ' '
' ' '