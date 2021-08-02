Ради дороги в микрорайон Морской заберут 1000 кв. метров у леса в районе «Чайки» в Бердске

Дорога в микрорайон Морской, который расположен в бердском лесу недалеко от Обского моря, вероятно, появится нескоро. Несмотря на то, что решению дорожной проблемы подключились мэр Бердска Евгений Шестернин и крупный бизнесмен Виктор Голубев, один из застройщиков микрорайона, местным жителям пока придется терпеть неудобства.
Все дело в том, что именно лес, который и привлек людей для переезда в Морской, является препятствием для сооружения нормальной дороги.
- Прокурор сказал, что на основании федерального закона никакое строительство в лесу недопустимо. И сделать иначе он не позволит, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» депутат горсовета Андрей Ковальский.
Он рассказал, что 30 июля снова выезжали в Морской глава города, Голубев, чиновники, представители ЖКХ. Но на этот раз пригласили прокурора Бердска, чтобы на месте определить, каким образом, не нарушая законодательства, проложить путь в микрорайон. И предварительное решение, по словам Ковальского, было найдено.
- Если в лесу строить нельзя, то нужно вывести какой-то участок из категории лесов. Мы можем это сделать. Исключительно с целью строительства дороги, - отметил Андрей Ковальский.
Он полагает, что новый состав горсовета вполне может рассмотреть карту и определить территорию для вывода из городских лесов в другую категорию назначения земли. Речь идет о дороге, которая ведет на «Чайку».
- Там до Морского буквально меньше 200 метров. Грунтовая дорога там есть, но она проходит по земле, относящейся к городским лесам. А с расширением существующей дороги (от остановки до микрорайона) еще больше проблем. Там рекреационная зона. Если в зоне лесом еще можем «подвинуть» 1000 квадратных метров, то с рекреационной еще сложнее — там запрещено любое строительство. Там даже дерево на обочине срубить нельзя, - поделился планами Ковальский.
По его словам, все понимают, что микрорайон без дороги жить не сможет. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на бездорожье жалуются не только жители Морского, но и представители экстренных служб. Благоустройство дороги, как считают в мэрии, позволит не только проложить удобный маршрут для местных жителей, но и обеспечить проезд пожарных машин. Пока сделать это сложно даже транспорту скорой помощи.
Местные жители обрадовались, когда продлили маршрут общественного транспорта и сделали автобусную остановку у парка «Зеленый остров». Но идти до ближайших домов приходится порядка 200 метров, а до самых дальних — метров 700. Не все пожилые люди могут справиться с такими расстояниями. Остановка уже нужна в самом Морском. Но без нормальной дороги пустить туда автобус не представляется возможным.
- Мы вселялись два года назад, и застройщик нам объяснял, что дорогу построят, когда возведут все дома. Предполагается и автобусная остановка в самом микрорайоне, и круговое движение, и два выезда, чтобы было удобно проезжать в том числе пожаркам. Сейчас у нас только один выезд — через очень плохую дорогу. И если там кто-то застрянет... А такое уже было: случилось столпотворение, так как никто выехать не мог. А если человек умирает... - высказался Олег Рыжков, живущий в Морском.
Он говорит, что «будет здорово», если приведут в порядок этот участок дороги, а также сделают проездным место примыкания дороги от «Чайки» до Морского.
- Есть поворот к нашему микрорайону от дороги на берег к «Чайке». Зимой, когда снег укатают, по ней машины еще могут выезжать в город. А летом там грязища — не проехать. Особенно сложно в час пик: машин и людей много, дорога узкая, тротуаров нет, поворот очень неудобный — ничего не видно. В середине участка часто канализацию рвет и дорога постоянно затоплена. В ливни ни проехать невозможно, ни пешеходам пройти, - констатирует Рыжков.
По его словам, местные жители постоянно прокалывают шины своих автомобилей, а те, кто ходит пешком, вынуждены рисковать, перемещаясь прямо по проезжей части.
Впрочем, не исключено, что перевод участка городских лесов в другую зону, возможная вырубка деревьев для прокладки асфальта вызовет протесты у бердчан. Хотя там, между побережем Обского моря и жилым микрорайоном и без того все укатано машинами туристов и местных жителей. Лес в том месте завален стихийными свалками.