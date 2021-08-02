Можно ли работать на Илью-пророка 2 августа 2021 года? А что делать обязательно?
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Можно ли работать на Илью-пророка 2 августа 2021 года? А что делать обязательно?

11:20:228/2/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Этот церковный праздник является очень важным, но за долгие годы его существования в народе появилось очень много поверий и запретов, нарушать которые люди опасались.

2 августа - Ильин День
2 августа - Ильин День

В Ильин день, который ежегодно отмечается 2 августа, православные верующие почитают память ветхозаветного пророка Илии. Он прославился тем, что всеми своими силами и молитвами вел яростную борьбу с проявлениями язычества, которые во время его жизни процветали на израильской земле. В то время Израилем правил император Ахава, который поклонялся языческому богу Ваале. В наказание за это Господь послал народу Израиля засуху, которая была страшной и длилась на протяжении трех лет.

Остановить засуху молитвой и обращением к Господу смог пророк Илья, показав всем людям ложность и неправильность их веры, чем привлёк на свою сторону очень много людей. За это на него начались страшные гонения, но даже во время угрозы своей жизни пророк не отказался от Господа. За это он был вознесен на небеса живым.

Этот церковный праздник является очень важным, но за долгие годы его существования в народе появилось очень много поверий и запретов, нарушать которые люди опасались. К пророку относились с огромным почтением и уважением, побаиваясь его, а потому строго старались соблюдать традиции и запреты этого дня.

Традиции Ильина дня 2 августа

Начинать день полагалось рано утром, когда ещё на траве лежала роса. На неё выходили для того, чтобы походить по ней босиком и умыться. Такие действия могли привести к исцелению, зарядить человека энергией и силой, девушкам эта процедура помогала сохранить молодость и красоту. Обязательно в этот день собирали дождевую воду, если был дождь, поскольку ей тоже переписывались особо целительные свойства. Собранную в этот день воду и росу хранили долгое время и применяли при любых заболеваниях. Считалась, что примочки с такой водой могут поставить человека на ноги буквально за пару дней.

Верующие в этот день обязательно отправлялись на праздничную службу, посвящённую пророку Илие. В этот день ему молились о здравии, о помощи в трудных жизненных ситуациях, о хорошем урожае, во время засухи просили дождя, а в ситуации наоборот просили чтобы дожди прекратились. Так же к пророку можно было обращаться о помощи при снятии любых магических воздействий, в том числе сглаза или порчи.

Вообще этот день считался очень мощным по своей энергетике, а потому люди проводили очень много обрядов и ритуалов, направленных на излечение или улучшение собственной жизни.

Обязательно в этот день женщины накрывали пышные праздничные столы с обилием блюд, среди которых обязательно должно было быть мясо и обрядовые угощения. Праздник не отмечали в пределах своей семьи принято было собирать на него гостей, соседей и родственников. В деревнях раньше устраивались гуляния прямо на улице, на которое собирались всей деревней.

Запреты 2 августа

Строго запрещалось в этот день заниматься любой работой, какой бы она ни была. К празднику готовились заранее, приготавливая пищу и убираясь в доме, а в сам праздник не работали нигде. В горячую пору уборки зерновых и заготовки сена в этот день тоже никто не оказывался в полях. Считалось, что нарушителя запрета пророк накажет очень строго, а потому люди отказывались от проведения любой работы.

Считалась также, что со 2 августа закрывается купальный сезон. Запрет на купание в водоемах люди объясняли по-разному, однако, в действительности, дни в это время года были уже не такими жаркими, а ночи становились все холоднее и холоднее. Поэтому вода в реках и озёрах быстро остывала, в ней начинали зацветать водоросли, а сама вода приобретала неприятный запах. Купание в такой воде могло принести человеку серьёзные проблемы со здоровьем. Поэтому запрещалось купаться не только 2 августа но и в последующие дни.

Сегодня запрещалось держать открытыми окна и двери, потому что люди опасались, что в дом может проникнуть нечистая сила, перевоплотившийся какое-либо животное. Не разрешалось в этот день смотреть на себя в зеркало, особенно больным людям. Зеркало в этот праздник воспринималось как портал в параллельный мир, где царит темная сила.

Не разрешалось в этот день носить на себе красивые дорогие украшения. Пророк Илия мог не оценить этого и подумать, что человек хвалится. За это могло последовать серьёзное наказание.

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