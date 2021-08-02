Почему вся российская семья умерла после вакцинации от коронавируса. Все подробности трагедии
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Почему вся российская семья умерла после вакцинации от коронавируса. Все подробности трагедии

11:33:318/2/2021Фото: Соцсети
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Папа, мама и бабушка 13-летней Арины умерли в течение 10 дней после прививки.

Росздравнадзор назначил проверку по факту происшествия
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Очередная трагедия вызвала немалый общественный резонанс в стране. В хуторе Ленина Краснодарского края скончались три человека из одной семьи после вакцинации от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона». Они ушли один за одним в течение 10 дней. В живых осталась только 13-летняя Арина, которая стала круглой сиротой. Опеку над ней оформила тетя.

37-летний Михаил, его 36-летняя жена Лали и мать женщины - 58-летняя Маргарита привились первым компонентом препарата 29 июня. Им пришлось вакцинироваться, несмотря на хронические заболевания, которые являются противопоказаниями против прививки, так как Лали должны были делать операцию, а непривитых пациентов в медучреждениях не принимают. В результате семья приняла решение вакцинироваться всем вместе. Также заразились коронавирусной инфекцией родители погибшего Михаила.

Журналисты сообщают, что семья отправилась на вакцинацию в Москву, так как в регионе нет препарата „ЭпиВакКорона“. Они считали, что последствий от этой вакцины будет меньше. Стоит сказать, что поездка обошлась семье недешево, они потратили около 100 тысяч рублей.

Выяснилось, что все члены семьи были диабетиками, а родители Арины также страдали от острой почечной недостаточности и регулярно делали диализ. Изначально было понятно, что прививка им противопоказана. По прошествии недели после прививки маму, папу и бабушку девочки госпитализировали в больницу. Михаил умер 16 июля, после, 23 июля, «ушла» его тёща Маргарита, а 26-го скончалась и супруга. В документах о смерти у всех указаны разные причины - отек легких, сахарный диабет, коронавирус.

От погибших также заразились родители главы семьи. Его отец находится в реанимации больницы Майкопа, он в тяжелом состоянии. Состояние матери оставляет желать лучшего, но у нее есть шанс поправиться.

Опеку над оставшейся без семьи шестиклассницей сразу же взяла её тетя Елена. Органы опеки экстренно помогли оформить документы. Муж женщины скончался пару лет назад, и у неё помимо Арины есть еще двое своих детей.

- Я утверждать не могу, что это после прививки произошло. Да, они ее сделали одновременно, один компонент. Через неделю начала повышаться температура. Может, они уже были инфицированы. У них было много патологий, у всех был сахарный диабет. А у Миши с Лялечкой еще диализ. В соцсетях столько бреда понаписали, - говорит женщина.

Росздравнадзор назначил проверку по факту происшествия. Министр здравоохранения Михаил Мурашко лично поручил провести тщательное расследование.

- По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Краснодарскому краю проверит распространённую в социальных сетях информацию о том, что в регионе семья из четырёх человек якобы пострадала после вакцинации от коронавирусной инфекции, — говорится в сообщении ведомства.

Источник в медицинских структурах, который владеет информацией отметил, что рано делать поспешные выводы.

- Действительно проводится проверка, и какие-либо выводы делать преждевременно. По меньшей мере – до получения соответствующего заключения патологоанатомической экспертизы, - добавил он.

Трагедия «наделала много шума», её активно обсуждают в социальных сетях. Люди высказывают домыслы, жалеют девочку и винят вакцинацию.

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков также высказался по поводу происшествия. Он направил запрос главному прокурору России и главе СКР Бастрыкину с просьбой позаботиться об осиротевшей девочке и заявил следующее:

- Конечно, я лично считаю это преступлением со стороны медиков, которые, очевидно, не глядя, отправили эту семью на вакцинацию в полном составе. Во всех документах написано, что нельзя в период эпидемии, тем более массово, прививать онкологических больных, аутоиммунными и эндокринными заболеваниями и многими другими.

А тут ещё мы явно видим, что люди были сразу нездоровые, хронически больные, а их погнали на прививку, лишая в противном случае плановой медицинской помощи. Неужели врачи забыли главный принцип своей профессии: не навреди? Я считаю, что подходить к своей работе формально абсолютно недопустимо! Слишком велика цена таких ошибок.

В случае, если подтвердится вина вакцинации в смерти семьи Арины, родственникам погибших выплатят всего по 30 тысяч за каждого человека.

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