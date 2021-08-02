Как ищут одного из самых опасных маньяков России Андреева, рассказал СК

В Следственном комитете России рассказали, что продолжаются поиски одного из самых опасных преступников страны – орского маньяка Валерия Андреева. Его поймали еще в 2012 году, но по ошибке отпустили. После этого никакой информации о преступлениях, которые он мог совершить, не поступало. Правоохранителям известнее его генетический код – он внесен в базу геномной информации и проверяется на постоянной основе.
15 марта сообщалось, что российская студентка увидела фоторобот Андреева и вспомнила, что встретила его в Одинцово Московской области. По словам девушки, 10 марта около пяти часов вечера она возвращалась с учебы, села в автобус и заметила, что вслед за ней вошел пожилой мужчина.
На счету самых опасных маньяков современности смерти не менее семи женщин в Оренбургской области. А всего, следствие подозревает его в расправе на 100 представительницами прекрасного пола. Преступления маньяк совершал с 2006-го по 2013 год. В 2012 году Андреева задержали, но вскоре отпустили из-за нехватки доказательств. Сразу после этого мужчина пропал из поля зрения правоохранительных органов.