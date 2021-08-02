Магнитная буря 2 августа 2021 года: геоудар нагрянет к концу Ильина дня
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
02.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Магнитная буря 2 августа 2021 года: геоудар нагрянет к концу Ильина дня

10:54:348/2/2021Фото: https://www.pxfuel.com/
0

По прогнозам Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, самая мощная магнитная буря метеопатов ожидает 10 августа.

Поэтому лучше к этому времени закончить все важные дела и провести остаток 2 августа в спокойной обстановке
Поэтому лучше к этому времени закончить все важные дела и провести остаток 2 августа в спокойной обстановке
Сюжет: Магнитные бури. Метеозависимость
Сильнейшая магнитная буря 1 августа 2021: Какое испытание самочувствию метеопатов готовит август

Сильнейшая магнитная буря 1 августа 2021: Какое испытание самочувствию метеопатов готовит августМощная магнитная буря 31 июля 2021: Как сохранить самочувствие метеопату в геомагнитый штормЕщё 171 новости

Традиционно август богат на магнитные возмущения солнца. По прогнозам Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, самая мощная магнитная буря метеопатов ожидает 10 августа.

Сегодня же, 2 августа, космические возмущения были ночью и прогнозируются вечером, сам день будет спокойным.

К 21.00 небольшой геоудар обрушится на метеозависимых людей. Поэтому лучше к этому времени закончить все важные дела и провести остаток 2 августа в спокойной обстановке.

Как пережили магнитный всплеск 1 августа наши читатели?

Светлана:

Голова в обруче. Что это сегодня?

Иван:

С головой непорядок.

Наталья:

Да, голова наша…, желает лучшего, но нет….

Ольга:

Тревога.

Мария:

Очень тяжко, тошнит.

Как пережить магнитную бурю?

- Принимайте назначенные врачом лекарства, например, от давления.

- Дышите свежим воздухом. Прогулки всегда полезны.

-Принимайте контрастный душ.

-Пейте травяной успокаивающий чай и воду с лимоном.

- Ложитесь вовремя спать.

-Не вступайте в перепалки с конфликтными людьми.

Женщины, рожденные под этими знаками Зодиака самые неверные
Красавица Хаматова показала дочек: фото потрясло сеть
По натуре своей злые: эти знаки Зодиака мстят за любую мелочь
Зеленский подписал смертный приговор Украине
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Пять фраз врачей, после которых срочно беги к другому
«С вероятностью в 98% она умрет»: Красовский о состоянии МакSим
Пропавшего ребенка нашли мертвым в сундуке с игрушками
Владелец кафе убил полицейского РФ на руках у жены
магнитная буряметеозависимые людигеоудар
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Удачного дня!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Магнитная буря 2 августа 2021 года: геоудар нагрянет к концу Ильина дня
10:54:34 8/2/2021
Магнитная буря 2 августа 2021 года: геоудар нагрянет к концу Ильина дня
Можно ли ходить на кладбище и работать на огороде 2 августа в Ильин день?
10:40:58 8/2/2021
Можно ли ходить на кладбище и работать на огороде 2 августа в Ильин день?
О выплате 250 000 рублей россиянам напомнил Минтруд
10:34:54 8/2/2021
О выплате 250 000 рублей россиянам напомнил Минтруд
БердскЭкстремал доплыл до острова Тань-Вань от пляжа Бердской косы и попросил помощи спасателей
10:26:53 8/2/2021
Экстремал доплыл до острова Тань-Вань от пляжа Бердской косы и попросил помощи спасателей
Гороскоп на 3 августа 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
10:20:03 8/2/2021
Гороскоп на 3 августа 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
БердскРади дороги в микрорайон Морской заберут 1000 кв. метров у леса в районе «Чайки» в Бердске
10:16:35 8/2/2021
Ради дороги в микрорайон Морской заберут 1000 кв. метров у леса в районе «Чайки» в Бердске
С Днем ВДВ, голубые береты! Поздравления и картинки героям России
10:12:56 8/2/2021
С Днем ВДВ, голубые береты! Поздравления и картинки героям России
Самая сильная молитва святому Пророку Илии для прочтения в праздник 2 августа 2021 года
10:10:26 8/2/2021
Самая сильная молитва святому Пророку Илии для прочтения в праздник 2 августа 2021 года
Назван список пострадавших с ожогами 100% тела при взрыве на химзаводе в Ростовской области
10:06:39 8/2/2021
Назван список пострадавших с ожогами 100% тела при взрыве на химзаводе в Ростовской области
БердскУтонувшего 82-летнего дедушку из-за кирпича и рыболовных сетей нашли спасатели Бердска в селе под Искитимом
9:56:39 8/2/2021
Утонувшего 82-летнего дедушку из-за кирпича и рыболовных сетей нашли спасатели Бердска в селе под Искитимом
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
02.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
More stories to check out before you go
Keep on reading
Новые подробности инцидента на аэродроме "Бердск-Центральный": СК рассматривает три версии падения пилотов паралетаВ данный момент проходит доследственная проверка.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Полуголая женщина полыхала на автобусной остановке в НовосибирскеОчевидцы происшествия стали тушить пострадавшую при помощи огнетушителей. Приехавшая на вызов «скорая» забрала неизвестную в ожоговое отделение.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Подробности трагедии: Скончался терявший сознание 8-летний мальчик после отказа в медпомощиИдет внутрибольничная служебная проверка, уже создана комиссия. Вероятно, потом будет и проверка Минздрава, и Следственного комитета.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Российская семья умерла после прививки от коронавирусаВ социальных сетях сообщают, что после гибели родственников 6-классница осталась сиротой.Курьер Среда
Group 3
Отменить
' ' '
' ' '