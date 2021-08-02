Магнитная буря 2 августа 2021 года: геоудар нагрянет к концу Ильина дня

Традиционно август богат на магнитные возмущения солнца. По прогнозам Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, самая мощная магнитная буря метеопатов ожидает 10 августа.
Сегодня же, 2 августа, космические возмущения были ночью и прогнозируются вечером, сам день будет спокойным.
К 21.00 небольшой геоудар обрушится на метеозависимых людей. Поэтому лучше к этому времени закончить все важные дела и провести остаток 2 августа в спокойной обстановке.
Как пережили магнитный всплеск 1 августа наши читатели?
Светлана:
Голова в обруче. Что это сегодня?
Иван:
С головой непорядок.
Наталья:
Да, голова наша…, желает лучшего, но нет….
Ольга:
Тревога.
Мария:
Очень тяжко, тошнит.
Как пережить магнитную бурю?
- Принимайте назначенные врачом лекарства, например, от давления.
- Дышите свежим воздухом. Прогулки всегда полезны.
-Принимайте контрастный душ.
-Пейте травяной успокаивающий чай и воду с лимоном.
- Ложитесь вовремя спать.
-Не вступайте в перепалки с конфликтными людьми.