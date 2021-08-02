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Министр цифрового развития Новосибирской области покидает свой пост

11:37:458/2/2021Фото: пресс-служба правительства НСО
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Анатолий Дюбанов переходит на работу в одно из федеральных министерств.

Дюбанов занимал эту должность с 2010 года

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о том, что глава министерства цифрового развития региона Анатолий Дюбанов со 2 августа покидает свой пост по собственному желанию. Он занимал эту должность с 2019 года. Среди наиболее успешных проектов, реализованных под руководством Анатолия Дюбанова – создание региональной «Службы-112», реализация ряда крупных платформенных цифровых решений в сфере медицины, социальной помощи, навигационных систем, развитие электронных государственных услуг.

По предварительной информации, Дюбанов переходит на работу в одно из федеральных министерств.

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