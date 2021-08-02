Министр цифрового развития Новосибирской области покидает свой пост

Свалке под Бердском быть: "И мы туда проситься будем принять наш мусор", заявил депутат Андрей Ковальский

Он высказался против строительства мусороперерабатывающего завода. В этом случае, по его мнению, повезут отходы сюда со всей Новосибирской области.

Курьер Среда