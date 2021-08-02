600 человек задержали во время акции протеста ковид-диссидентов в Германии
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600 человек задержали во время акции протеста ковид-диссидентов в Германии

11:43:568/2/2021Фото: скрин с видео РИА Новости
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Люди протестовали против ограничительных мер.

Люди против ограничений
Сюжет: Третья волна коронавируса
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В минувшее воскресенье, 1 августа в Берлине прошла акции протеста ковид-диссидентов. Несмотря на запрет властей, представители движения Querdenken все равно вышли на улицы и выступили против ограничительных мер. Полиция в свою очередь, перекрывала улицы, чтобы не дать протестующим собраться.

- По состоянию на нынешний момент задержаны почти 600 человек, но речь идет в том числе о временно задержанных для установления личности, но также и задержанных за серьезные нарушения, — заявил представитель правоохранительных органов Каблитц. По его словам, полиция продолжает дежурство, так как некоторые группы все еще пытаются собраться, несмотря на поздний час.

В итоге, в результате протестных акций пострадали не менее 10 полицейских.

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НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
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