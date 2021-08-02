Значение Перунова дня и древние традиции праздника 2 августа: Ночь после праздника необходимо провести с женщиной

До появления праздника 2 августа, посвящённого пророку Илие из Ветхого завета, во времена языческой Руси славяне отмечали в этот день праздник бога Перуна, который был повелителем грома и молний, мог наслать на землю засуху, пожары и затяжные дожди. Он покровительствовал воинам и тем, кто работал на земле.
Бог Перун у славян считался богом молнии и грома, он покровительствовал дружине Руси, а праздник в его честь считался чисто мужским праздником. После каждой крупной победы, одержанной над врагом, устраивался праздник в его честь, а перед началом боя воины просили у него помощи и защиты.
Считалось что Перун защищал наш мир от тёмной силы из потустороннего мира, а молниями и громом наказывал всю нечисть, которая старалась пробраться в мир живых людей.
Этого бога считали сердитым и очень строгим, а потому в этот день строго запрещалось работать. Совершенно все работы, которые можно было проводить дома или в полях, в этот день останавливались. Тому, кто не соблюдал запретов, могло быть наказание в виде попадания молнии в дом и пожара, а также уничтожение всего выращенного урожая.
Женщины в этот день пекли огромный пирог, варили пиво и готовили мясные и обрядовые угощения для общего пира.
Праздник начинали с того, что нужно было добыть живой огонь. Таким огнем назывался огонь, получаемый от трения сухих веток. Праздник делили на две части, в одну из которых чествовали воинов , а во вторую оказывали почести земледельцам.
Все мужчины на праздник собирались со своим оружием, какое было. Перед статуей Перуна, которые обычно в то время делались из дерева, обязательно приносились жертвы. Это могли быть деньги, либо жертвенные животные, в качестве которых чаще всего выбирали красных быков или баранов. На крови жертвенного животного заговаривали оружие и мазали ею каждого воина, проведя полоску по лбу.
Молодых парней в этот день посвящали в воины после прохождения нескольких сложных испытаний. По окончании всех обрядов устраивался торжественный пышный пир. Мужчины рассказывали о своих подвигах и победах, где показали себя настоящими воинами.
По окончании праздника каждому воину полагалось обязательно провести ночь с женщиной. Это было необходимо, чтобы подтвердить свою мужественность и умение побеждать в любовных битвах.