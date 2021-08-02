По 10 000 рублей на школьников начали получать семьи Новосибирска и Бердска 2 августа 2021

Около 11.30 дня 2 августа 2021 года мамы и папы школьников Бердска начали получать выплату в размере 10 000 рублей от государства. Такой вид поддержки инициировал глава государства Владимир Путин. Единоразовую выплату получат все российские семьи, в которых растут дети от 6 до 18 лет. Предполагается, что деньги потратят на подготовку школьников к 1 сентября 2021 года.
- Только что поступили на счёт деньги, рассказала "Курьер. Среда. Бердск" читательница Ольга.
Стоит отметить, что деньги получат даже те шестилетки, которые осенью этого года не сядут за парты. Примечательно и то, что выплаты должны были поступать на счета родителей лишь после 16 августа. Но Владимир Путин велел произвести выплаты ранее - со 2 августа 2021. По мнению президента, это нужно для того, чтобы родители могли в спокойном режиме собрать своих детей к школе.