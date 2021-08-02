Таинственная смерть в Петербурге: Ребенок нашел мертвыми мать и отчима

В Красносельском районе Питера умерла пара, причем их смерть оставила множество загадок. Как стало известно, трупы взрослых обнаружил ребенок. Он сразу же позвонил бабушке и рассказал о случившемся. Также, по словам, ребенка, родители пили водку.
Так, соседи сообщают, что видели их вчера вечером, 1 августа. Сосед отметил, что после смерти матери ребенка забрал отец. Кроме того, в приют пришлось отдать кота, который проживал вместе с семьей.
- Она жила с сожителем, ребенка забрал отец. Каждый день их встречал, у меня кошка с их котом общается. Я бы не сказал, что наркоманы. Но не все благополучно, - рассказал сосед. Также он отметил, что в смерти могут быть замешаны наркотики.