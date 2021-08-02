В уголовном деле о гибели дочери актера Владимира Конкина появился обвиняемый
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
02.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В уголовном деле о гибели дочери актера Владимира Конкина появился обвиняемый

1:04:518/2/2021Фото: соцсети
0

Обвинения выдвинули в отношении владелицы фитнес-центра.

Софья Конкина утонула в бассейне фитнес-центра

Выяснились новые подробности гибели Софии Конкиной в бассейне фитнес-клуба. Следователи предъявили обвинение владелице заведения, а семья актера заявила гражданский иск.

Напомним, все произошло 22 сентября прошлого года. Девушка утонула во время купания в бассейне. Ее доставили в больницу с предварительным диагнозом «утопление в пресной воде». К сожалению, врачи не смогли ее спасти. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В ходе расследования выяснилось, что девушка до похода в фитнес-клуб пила вино. Кроме того, она неоднократно жаловалась подругам на своего сожителя. Но версии с отравлением и убийством не подтвердились. Было установлено, что присутствовавшие в помещении бассейна мужчины действительно не видели самого трагического момента и подняли тревогу, когда уже София перестала подавать признаки жизни. Официальной причиной смерти названо попадание воды в дыхательные органы.

Также выяснилось, что 11 месяцев следователи проверяли фитнес-клуб и пришли к выводу, что это объект повышенной опасности и там обязательно должен был быть медик. Поэтому владелице Анне Андриановой было предъявлено обвинение. Следственный комитет вышел в Басманный суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий. Отметим, что отец погибшей девушки заявил иск о возмещении 11 миллионов рублей.

Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
Рыжеволосая красавица Катя Катина умерла на 36-м году жизни
Кем оказалась девушка, cбившая детей на переходе в Москве
3 детей остались сиротами: умерла красавица Елена Мормоль
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Анекдот Вассермана про блондинок: хохочет вся страна
Молодого мужа Федункив застали с мужчиной
Россиянка умерла жуткой смертью в Турции
Обсуждает вся страна: адвокат по делу Ефремова внезапно умер
несчастный случайутонула конкинаутонула в фитнес-центре
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Верите ли вы в несчастный случай?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В уголовном деле о гибели дочери актера Владимира Конкина появился обвиняемый
1:04:51 8/2/2021
В уголовном деле о гибели дочери актера Владимира Конкина появился обвиняемый
БердскНастя Харьковская напишет в прокуратуру Бердска из-за отказа в возбуждении дела полицией на мужа-тирана
12:57:44 8/2/2021
Настя Харьковская напишет в прокуратуру Бердска из-за отказа в возбуждении дела полицией на мужа-тирана
Кто никогда не заболеет коронавирусом: Названы причины мощного иммунитета к вирусу
12:53:16 8/2/2021
Кто никогда не заболеет коронавирусом: Названы причины мощного иммунитета к вирусу
БердскПолный список кандидатов по округам на выборы в горсовет Бердска 19 сентября 2021
12:33:39 8/2/2021
Полный список кандидатов по округам на выборы в горсовет Бердска 19 сентября 2021
Значение Перунова дня и древние традиции праздника 2 августа: Ночь после праздника необходимо провести с женщиной
12:24:24 8/2/2021
Значение Перунова дня и древние традиции праздника 2 августа: Ночь после праздника необходимо провести с женщиной
Таинственная смерть в Петербурге: Ребенок нашел мертвыми мать и отчима
11:55:29 8/2/2021
Таинственная смерть в Петербурге: Ребенок нашел мертвыми мать и отчима
600 человек задержали во время акции протеста ковид-диссидентов в Германии
11:43:56 8/2/2021
600 человек задержали во время акции протеста ковид-диссидентов в Германии
Министр цифрового развития Новосибирской области покидает свой пост
11:37:45 8/2/2021
Министр цифрового развития Новосибирской области покидает свой пост
Почему вся российская семья умерла после вакцинации от коронавируса. Все подробности трагедии
11:33:31 8/2/2021
Почему вся российская семья умерла после вакцинации от коронавируса. Все подробности трагедии
Как ищут одного из самых опасных маньяков России Андреева, рассказал СК
11:20:38 8/2/2021
Как ищут одного из самых опасных маньяков России Андреева, рассказал СК
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
02.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
More stories to check out before you go
Keep on reading
Полуголая женщина полыхала на автобусной остановке в НовосибирскеОчевидцы происшествия стали тушить пострадавшую при помощи огнетушителей. Приехавшая на вызов «скорая» забрала неизвестную в ожоговое отделение.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Пропавшего 4-летнего мальчика нашли мертвым в сундуке среди игрушекРебенок пошел спать, а утром бабушка не смогла найти внука в доме. Обратились в полицию. Мальчик задохнулся.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Подробности трагедии: Скончался терявший сознание 8-летний мальчик после отказа в медпомощиИдет внутрибольничная служебная проверка, уже создана комиссия. Вероятно, потом будет и проверка Минздрава, и Следственного комитета.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Новые подробности инцидента на аэродроме "Бердск-Центральный": СК рассматривает три версии падения пилотов паралетаВ данный момент проходит доследственная проверка.Курьер Среда
Group 3
Отменить
' ' '
' ' '