В уголовном деле о гибели дочери актера Владимира Конкина появился обвиняемый

Выяснились новые подробности гибели Софии Конкиной в бассейне фитнес-клуба. Следователи предъявили обвинение владелице заведения, а семья актера заявила гражданский иск.
Напомним, все произошло 22 сентября прошлого года. Девушка утонула во время купания в бассейне. Ее доставили в больницу с предварительным диагнозом «утопление в пресной воде». К сожалению, врачи не смогли ее спасти. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
В ходе расследования выяснилось, что девушка до похода в фитнес-клуб пила вино. Кроме того, она неоднократно жаловалась подругам на своего сожителя. Но версии с отравлением и убийством не подтвердились. Было установлено, что присутствовавшие в помещении бассейна мужчины действительно не видели самого трагического момента и подняли тревогу, когда уже София перестала подавать признаки жизни. Официальной причиной смерти названо попадание воды в дыхательные органы.
Также выяснилось, что 11 месяцев следователи проверяли фитнес-клуб и пришли к выводу, что это объект повышенной опасности и там обязательно должен был быть медик. Поэтому владелице Анне Андриановой было предъявлено обвинение. Следственный комитет вышел в Басманный суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий. Отметим, что отец погибшей девушки заявил иск о возмещении 11 миллионов рублей.