Новосибирская птицефабрика - новые вакансии на текущую неделю!

-Инженер-программиста 1С, з/п договорная
-Ведущий инженер АСУ, 60000 рублей
-Инженер-наладчик, 40000 рублей
-Механик по обслуживанию вентиляционных установок, з/п 40000рублей
-Рабочий-строитель, 30000-45000 рублей
-Моторист АТЦ, з/п 40000рублей
-Рабочие на обвалку, з/п 50000 рублей
-Старший прораб, 38000 рублей
-Рабочие на производство, з/п 37000 рублей
-Рабочий колбасного цеха, з/п 40000 рублей
-Мастер цеха переработки, з/п 40000 рублей
-Тракторист, з/п 46000 рублей
-Водитель категории Е, з/п 57500 рублей
-Водитель( кат. С), з/п 46000 рублей
-Комплектовщик, з/п 40000 рублей
-Водитель штабелера, 42600 рублей
-Учетчик, 35000рублей
-Механик по автомобилям, 32700 рублей
-Бухгалтер, з/п от 32000 рублей
-Заместитель заведующего здравпунктом, 30000 рублей
-Инженер по нормированию труда, 33000 рублей
-Электрогазосварщик, 27600 рублей
-Специалист по подбору и адаптации персонала, 30000 рублей
-Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, з/п25000-27000 рублей
-Слесарь КИПиА, з/п 27000 рублей
-Слесарь-сантехник, з/п 24600 рублей
-Оператор птицефабрик и механизированных ферм, 26-30000 рублей
-Вакцинатор, з/п 23000 рублей
-Кладовщик, 22400 рублей
-Слесарь-ремонтник, з/п 19000-20000 рублей
-Санитар ветеринарный, з/п 19600 рублей
-Маляр, 20000 рублей
-Мастер КИПиА котельной, з/п 18000 рублей
Место работы: Новосибирская область, Искитимский район, ст. Евсино! 8-983-120-90-80, 8-913-207-24-52
Своевременная з/п 2 раза в месяц; предоставление спецодежды;служебный транспорт;оказание материальной помощи в случае необходимости!