Народные приметы и советы на Ильин день 2 августа 2021 года
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Народные приметы и советы на Ильин день 2 августа 2021 года

1:20:458/2/2021Фото: pxfuel
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Существовал строгий запрет на работу в этот день, а того, кто ослушается запрета, ждали болезни. В этого человека могла попасть молния, либо он мог тяжело заболеть.

радуга, дождь
Под дождик на Ильин день обязательно нужно было выйти

Одного из самых важных и чтимых пророков Ветхого завета - пророка Илию - сегодня почитают в православных храмах. Но большей популярностью день оброс среди простого народа, который именовал праздник Ильиным днем.

Пророк был очень могущественным и сильным. Считается, что он является повелителем засухи и дождя, молний и грома, а поскольку от этих явлений зависел урожай всего года, то гневить пророка никто не рисковал. День старались прожить традиционно и не нарушая строгих запретов.

День считался очень насыщенным в плане энергетики, а потому среди людей были популярны различные обряды и ритуалы, которые могли повернуть жизнь к лучшему. Но и на погодные приметы люди обращали внимание. Как правило - все они сбывались.

Обязательно день начинали с выхода на траву, на которой в этот день обязательно ложилась роса. Это делалось для избавления от болезней. По росе было принято ходить босиком, умываться ею, а также собирать на будущее. Такими же целительными свойствами в этот день обладала дождевая вода. Если шёл дождь на Ильин день, все обязательно старались попасть под него, чтобы избавиться от болезней и обрести силу и энергию.

Погода накануне праздника Ильина дня предвещала в такую же погоду на ближайшие дни. Если было солнечно и тепло значит и ближайшие дни будет также.

Поскольку считалось что в этот день пророк Илья гоняет нечисть и стремится её истребить, то те места, в которые попадала молния, считались проклятыми и люди старались обходить их стороной, чтобы не навлечь на себя несчастья.

Если в этот день стояла очень жаркая погода значит следом можно было ожидать похолодание.

Если весь ильин день прошёл без единой капли дождя, значит вскоре будет очень много пожаров.

Существовал строгий запрет на работу в этот день, а того, кто ослушается запрета, ждали болезни. В этого человека могла попасть молния, либо он мог тяжело заболеть.

Другой строгий запрет касался купания в открытых водоемах. Купаться нельзя было не только сегодня, но и в последующие дни после Ильина дня. Купальный сезон с этого дня закрывался.

Нельзя было в этот день выгонять на улицу домашних кошку или собаку, а если выпускали, то обратно в дом уже не впускали, думая, что в животное могла вселиться нечисть, которая прячется от гнева пророка Ильи. Если нарушить этот запрет, можно было опасаться попадания молнии в дом, вследствие чего мог возникнуть сильный пожар.

После Ильина дня было принято накрывать капусту в огородах большими глиняными горшками. Считалось, что такая капуста вырастет крупной и очень белой.

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