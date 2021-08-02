Покойники не будут прыгать: Еще 1 км разбитой дороги на кладбище отремонтировали в Бердске за 14 млн рублей. Смотрите видео

Ко 2 августа дорожники завершили укладывать асфальт на километровом участке дороги, ведущей на кладбище Бердска.
- Работы по дороге завершили. Сейчас ведут работы по обустройству обочин, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» в понедельник вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.
Рабочие трудились даже в выходные, чтобы уложиться в сроки.
Контракт на ремонт кладбищенской дороги на ул. Полевой бердское управление ЖКХ заключило 20 июля с компанией «Мегастрой» по итогам электронного аукциона. Фирма снизила стоимость работ до 14 174 205 рублей. Город был готов заплатить 15 млн. Примечательно, что второй участник аукциона «Доржилстрой», согласно аукционной документации, предложил такую же сумму, но победителем признали его соперника.
За 10 дней дорожники заасфальтировали почти 1 км дороги. Кроме того, им предстоит нанести дорожную разметку, как предусмотрено контрактом.
Таким образом дорога на бердское кладбище постепенно приобретает божеский вид. В 2020 году заасфальтировали порядка 416 метров на деньги депутатского фонда. Положили асфальт на въезде на погост и вдоль него. В 2021-м городской бюджет выделили деньги на ремонт 950 метров проезжей части — еще ближе к ул. Пионерской.
Но на этом ремонт кладбищенской дороги не закончится. Остается еще 3400 метров. Определенный участок отремонтируют в 2020 году. Сколько, зависит от состояния городского бюджета, отметил Захаров.
- На следующий год будем еще больше километра делать. Сейчас мы ремонтируем наиболее пострадавшие места дороги на кладбище. Потом будем смотреть по состоянию бюджета. И ремонтировать наиболее серьезные разрушения. За три года отремонтируем. А потом будем ставить другие задачи. Возможно, сделаем ремонт до самой ул. Пионерской. А пока поддерживает дорогу ямочным ремонтом, - поделился планами замглавы.
Общая протяженность дороги 4750 метров, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
Владимир Захаров разделяет возмущения бердчан разбитой кладбищенской дорогой. Горожане неоднократно жаловались на то, по ямам и ухабам машины с покойными подпрыгивают ток, что гробы чуть ли не переворачиваются. Люди считают издевательством такой последний путь умерших. По новому асфальту такого больше не будет.