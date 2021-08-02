Самая мощная пушка застряла под мостом в Академгородке Новосибирска

Сегодня, 2 августа в Новосибирске произошло ЧП с военными. Как выяснилось, солдаты перевозили тяжелую военную технику. Они проезжали под мостом на проспекте Строителей, как вдруг один из большегрузов, на котором находились гусеничные машины, застрял под мостом.
- Под мостом на выезде с проспекта Строителей застряли военные. Объезжайте, - пишет Любовь Шаталова в паблике «Сообщество Академгородка».
В итоге, из-за застрявшего грузовика там образовалась пробка длиной около километра. Сейчас солдаты раздумывают над тем, как вытащить машину из-под «моста глупости».