О чем каждый верующий может просить Николая Чудотворца в праздник святого 11 августа 2021 года
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О чем каждый верующий может просить Николая Чудотворца в праздник святого 11 августа 2021 года

3:20:278/2/2021Фото: Православное Закамье
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Считается, что особое покровительство Николай чудотворец оказывает маленьким детям, путешественникам, несправедливо осужденным и заключенным, торговцам, также молодым девушкам.

икона
Николай Чудотворец помогал всем бескорыстно

Икону святителя Николая Чудотворца, как одного из самых почитаемых святых в христианстве, рекомендуется иметь дома каждому православному человеку.

Молитвы святителю Николаю считаются очень сильными и помогают людям самых трудных житейских ситуациях, когда не остаётся надежды на устранение проблем и другими способами. Самой большой силой обладают молитвы, которые читаются святому в дни его почитания. Один из таких дней - Рождество святителя - настанет 11 августа.

Считается, что особое покровительство Николай чудотворец оказывает маленьким детям, путешественникам, несправедливо осужденным и заключенным, торговцам, также молодым девушкам.

Его можно просить об исцелениях, о помощи, о наставлении на путь истинный, торговцы просят о помощи в торговых делах, несправедливо обиженные просят о справедливости. Можно обращаться к святителю Николаю о сохранение мира в семье и благополучии в доме, его просят о помощи в воспитании детей и в их учёбе.

Молодые девушки просят о замужестве и создании счастливой семьи, а женщины просят об укреплении семейных отношений и здоровье своих детей. Какими бы ни были ваши просьбы, однако, если они идут от самого чистого сердца, а  человек не имеет тёмных помыслов, считается, что святитель обязательно на них ответит.

Сильная молитва Николаю Чудотворцу


Молитва об исцелении


Молитва о замужестве


Молитва о детях


Молитва о помощи в работе


Молитва о благополучии


Молитва благодарственная


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