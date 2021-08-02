О чем каждый верующий может просить Николая Чудотворца в праздник святого 11 августа 2021 года

Икону святителя Николая Чудотворца, как одного из самых почитаемых святых в христианстве, рекомендуется иметь дома каждому православному человеку.
Молитвы святителю Николаю считаются очень сильными и помогают людям самых трудных житейских ситуациях, когда не остаётся надежды на устранение проблем и другими способами. Самой большой силой обладают молитвы, которые читаются святому в дни его почитания. Один из таких дней - Рождество святителя - настанет 11 августа.
Считается, что особое покровительство Николай чудотворец оказывает маленьким детям, путешественникам, несправедливо осужденным и заключенным, торговцам, также молодым девушкам.
Его можно просить об исцелениях, о помощи, о наставлении на путь истинный, торговцы просят о помощи в торговых делах, несправедливо обиженные просят о справедливости. Можно обращаться к святителю Николаю о сохранение мира в семье и благополучии в доме, его просят о помощи в воспитании детей и в их учёбе.
Молодые девушки просят о замужестве и создании счастливой семьи, а женщины просят об укреплении семейных отношений и здоровье своих детей. Какими бы ни были ваши просьбы, однако, если они идут от самого чистого сердца, а человек не имеет тёмных помыслов, считается, что святитель обязательно на них ответит.
Сильная молитва Николаю Чудотворцу
Молитва об исцелении
Молитва о замужестве
Молитва о детях
Молитва о помощи в работе
Молитва о благополучии
Молитва благодарственная