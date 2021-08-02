Мать не видела своего сына 10 лет и умерла через 4 дня после встречи с ним
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Мать не видела своего сына 10 лет и умерла через 4 дня после встречи с ним

1:27:368/2/2021Фото: Инстаграм
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У нее были серьезные проблемы с печенью и почками.

Женщина скончалась сразу после встречи с сыном

28-летняя жительница Румынии умерла через 4 дня после того, как встретилась со своим сыном, которого не видела 10 лет. Ее сын проживает с родственниками в Испании. В последний раз она видела его в годовалом возрасте.

14 июля сын женщины отправил ей запрос на добавление в друзья в Facebook. Затем они созвонились по видеосвязи. Но спустя 2 дня после долгожданной онлайн-встречи друг женщины решил ее навестить и обнаружил на полу без сознания. Ее привезли в больницу, где она умерла спустя 2 дня. Оказалось, что у нее были проблемы с почками и печенью — органы «едва функционировали». По словам матери женщины, самым трудным было сказать мальчику, что он снова потерял мать всего через несколько дней после долгожданной встречи.

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