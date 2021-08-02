Пора президенту Путину узнать о малой и большой нужде жителей Бердска: письмо мэру о туалете

Жители Бердска принесли в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» письмо, которое адресовано мэру Евгению Шестернину. Перед тем, как отдать журналистам, горожане зарегистрировали его 30 июля 2021 года в администрации Бердска. Публикуем письмо полностью. Через 30 дней придет авторам ответ из мэрии, то тоже дадим возможность нашим читателям с ним ознакомиться.
Письмо о наболевшем туалете – согласны выгребной!
Прочитали статью в газете «Курьер. Среда. Бердск» за 26 мая – 16 июня 2021 года об отсутствии в Бердске общественных туалетов. Статья написана по просьбе жителей Бердска. Хотя вопрос этот давно обсуждается в народе, что в таком красивом городе Бердске не найдешь ни одного общественного туалета. Много было в Бердске мэров, в том числе Александр Терепа, правивший городом 12 лет. Ничего не было сделано в этом направлении. Его до сих пор вспоминают «добрым словом». Он, конечно, был неплохой политолог, но как хозяйственник никудышный. Потапова арестовали, так что думать о людях некому было.
При Шестернине, конечно, сделано много - и улицы похорошели, особенно ул.Лунная, и город преобразился. Но вот нужными для людей объектами никто не занимается. Мы имеем ввиду постройку общественных туалетов. Ну как так можно - допустить до такого состояния, что в городе некуда сходить нужду справить? В первую очередь, мы ставим это в вину действующему мэру, ну и депутатскому корпусу.
Недавно я был свидетелем, как в июле 2021 года молодая семья повела ребенка, играющего на батуте, в туалет в ДК «Родина», но их там не пустили и они давай думать, куда же сводить ребенка, чтобы справить нужду, решили повести в рощу за дворцом. Благо там есть неплохая березовая роща. А ведь во дворце «Родина» ежедневно приходят какие-то мероприятия, аттракционы, тысячи людей проходят по площади.
В торговом центре Микрорайона тоже за день проходят тысячи людей – и тоже не найдешь туалета. На территории городского сада сделан ремонт, реконструкция – он в отличном состоянии, но туалета тоже не найдешь. Какой-то туалетик пристроили к танцевальной площадке, по всей вероятности, временный. Для такого сада это позорно! Должен быть красивый и удобный туалет и стоять в укромном и видном месте с указателем, чтобы люди не бегали по саду и не искали такой нужный объект. Можно построить его из красивого кирпича – стационарно, а можно без коммуникаций – выгребной.
Сейчас открыли туристический маршрут, в сторону Барнаула и Сузуна поставили через определенное расстояние в стороне от дороги аккуратные туалеты, вот это сделано по-человечески и дороги в отличном состоянии. Так что туристы будут довольны своим путешествием.
Нам, жителям Бердска, не понятно по какой причине нельзя решить эту проблему? Или нам обязательно нужно обращаться в вышестоящие структуры власти – губернатору или еще лучше к президенту? У них и без наших проблем - тысячи вопросов и проблем.
Жители Бердска рекомендуют места, где целесообразно установить общественные туалеты:
- В городском саду.
- Напротив ДК «Родина» через дорогу в березовой роще, где магазин «Монетка», места там очень много.
- В Торговом центре Микрорайона.
В части постройки туалетов, что хочется сказать, хороший хозяин, когда начинает строить свое жилье, он облагораживает свою территорию, подводит коммуникации, строит в укромном месте красивый туалетик, все необходимое для комфортного проживания.
А у нас наоборот! Город построили, а коммуникации как были установлены 80 лет назад, так до сих пор и стоят и действуют!
Считаем, что туалеты можно установить как с откачкой, так и с коммуникацией, это на усмотрение специалистов и администрации. С откачкой туалеты намного надежнее и дешевле.
Как будет решены вышеуказанные вопросы, так можно будет думать и о втором, немаловажном для народа вопросе, постройки переправы чрез реку Гуменку (Раздельная).
Просим т. Шестернина выступить по затронутым вопросам в газете или соцсетях.
И чаще встречаться с жителями Бердска.
Всего хорошего.
Василий Овсяников, Голованов А.С., Грунтов А.В., Фаткулина.