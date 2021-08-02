Террористы взяли вину на себя за страшные лесные пожары в Турции

Выяснилось, кто причастен к страшным пожарам в Турции. Ответственность за возгорания взяла на себя организация «Дети огня».
«Дети огня» являются подразделением Рабочей партии Курдистана (РПК), члены которой признаны в Турции террористами. Организация публично объявила себя ответственной за пожары через соцсети, объяснив свои действия борьбой с властями.
- Пора поставить турецкий режим на колени потоком огня, пока он не научится понимать другой язык, — говорится в заявлении.
Отметим, что эта организация постоянно с 1990-х годов устраивает пожары в Турции.
Напомним, что леса в стране начали полыхать с конца июля.