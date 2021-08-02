В Якутии решили не отказываться от помощи Ди Каприо в тушении пожаров

Губернатор Якутии Айсен Николаев рассказал, что республика не стала бы отказываться от помощи голливудского актера Леонардо Ди Каприо в тушении пожаров. Но запросов от него не было, несмотря на то, что жители просили его об этом.
- Мы принимаем помощь от всех. Многие наши земляки-якутяне, которые живут за границей, помогают нам, - объяснил Николаев.
Также он отметил, что десятки миллионов рублей поступили из США и Новой Зеландии в Якутию – там сейчас живут и работают и земляки. Все эти деньги идут на закупку дополнительного оборудования для тех территории, где пожары серьезнее всего.
- Конечно, мы несем очень большие расходы по тушению пожаров: в 2021 году мы потратим на это около 2 млрд рублей. В прошлом году было 1,2–1,3 млрд, но и интенсивность пожаров была гораздо ниже, - отметил Николаев.