В Якутии решили не отказываться от помощи Ди Каприо в тушении пожаров
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В Якутии решили не отказываться от помощи Ди Каприо в тушении пожаров

2:01:058/2/2021Фото: pixabay
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Но запросов от актера пока не поступало.

Леса в Якутии продолжают гореть

Губернатор Якутии Айсен Николаев рассказал, что республика не стала бы отказываться от помощи голливудского актера Леонардо Ди Каприо в тушении пожаров. Но запросов от него не было, несмотря на то, что жители просили его об этом.

- Мы принимаем помощь от всех. Многие наши земляки-якутяне, которые живут за границей, помогают нам, - объяснил Николаев.

Также он отметил, что десятки миллионов рублей поступили из США и Новой Зеландии в Якутию – там сейчас живут и работают и земляки. Все эти деньги идут на закупку дополнительного оборудования для тех территории, где пожары серьезнее всего.

- Конечно, мы несем очень большие расходы по тушению пожаров: в 2021 году мы потратим на это около 2 млрд рублей. В прошлом году было 1,2–1,3 млрд, но и интенсивность пожаров была гораздо ниже, - отметил Николаев.

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