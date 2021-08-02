Когда в России появится коллективный иммунитет к коронавирусу: называем необходимый процент вакцинации
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Когда в России появится коллективный иммунитет к коронавирусу: называем необходимый процент вакцинации

3:33:568/2/2021,Валерия НипомнящаяФото: pxhere.com
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В связи с мутациями коронавируса коллективный иммунитет должен сформироваться позже, чем предполагалось.

Самым эффективным способом защиты от коронавируса является вакцинация
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Вакцинация от коронавируса в России началась 15 декабря прошлого года. На 31 июля 2021 года в стране привились 36 816 173 пациента, что составляет 25,2 % населения. Полностью вакцинировано - 25 553 275 человек – это 17,5 %.

Сейчас в России можно привиться следующими вакцинами против COVID-19: препаратом "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года можно прививаться препаратом "Спутник Лайт".

Главный санитарный врач России Анна Попова сообщила, что оба компонента вакцины «Спутник V» получили больше 20 млн россиян. Привились «ЭпиВакКороной» около 1 млн человек, еще порядка 300 тыс. граждан страны получили полный курс вакцинации препаратом «КовиВак».

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что самым эффективным способом защиты от коронавируса является вакцинация.

Она также отметила, что в мире очень быстро распространяется индийский штамм «Дельта», что усугубляет ситуацию с пандемией.

- Он очень быстро распространился по миру. У него закрепились новые свойства и его сразу очень много в клетке. Раз очень много — он очень быстро заражает. И от этого несколько сократился инкубационный период. Но вы все равно считаем максимальный — 14 дней, — добавила Попова.

По причине мутаций COVID-19 повышаются требования к уровню коллективного иммунитета населения.

Что такое "коллективный иммунитет"?

Коллективный иммунитет (известен также как популяционный иммунитет) — это защита от инфекционного заболевания, возникающая благодаря развитию иммунитета у населения после вакцинации или перенесенной ранее болезни. Всемирная организация здравоохранения призывает людей ставить прививки, чтобы не допускать тех случаев заболевания или смерти, которых можно было бы избежать.

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, что коллективный иммунитет в России может сформироваться раньше предполагаемого времени.

- Потому что в большинстве комментариев и прогнозов не учитывается тот иммунитет, который создают люди, переболевшие неявно, в невидимой форме, а их достаточно много. И я уже говорю год об этом, что их примерно в десять раз больше, чем выявленных зараженных, по результатами предыдущих эпидемий и пандемий. Так всегда эпидемиологи считают, — отметил врач.

Иммунолог объяснил, что для расчета коллективного иммунитета необходимо использовать следующую формулу: зафиксированные случаи умножать на пять и прибавлять привитых. Следовательно, для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы 57,1 процента населения были иммунизированы.

Специалист заявил, что среди москвичей иммунитет должен был сформироваться в июле текущего года, но свои коррективы внесли новые мутации вируса. Именно из-за них теперь собираются вакцинировать 80% населения, хотя в начале прививочной кампании власти страны стремились к 60% коллективного иммунитета. Планируется, что новая задача будет решена к ближайшему ноябрю.

- Если не будет новых каких-то мутаций, блокирующих защитное действие вакцин, к Новому году обязательно должно все закончиться, — подытожил Жемчугов.

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