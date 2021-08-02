Губернатор поручил улучшить доступность сосудистых и онкологических центров для пожилых людей
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Губернатор поручил улучшить доступность сосудистых и онкологических центров для пожилых людей

1:59:268/2/2021Фото: Правительство НСО
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Губернатор поручил проанализировать ситуацию с возможностью оперативного переноса даты приема пожилых в лечебных учреждениях, а также с использованием для улучшения доступности сосудистых и онкологических центров автомобилей, переданные районам области в рамках нацпроекта «Демография».

Губернатор поручил проанализировать ситуацию с возможностью оперативного переноса даты приема пожилых в лечебных учреждениях
Сюжет: Онкология
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Губернатор Андрей Травников, в ходе рабочей поездки 30 июля, провёл встречи с ветеранским активом Кыштовского и Венгеровского районов. На оперативном совещании в Правительстве Новосибирской области 2 августа глава региона поручил обеспечить доступность для представителей старшего поколения региональных сосудистых центров и межрайонных центров амбулаторной онкологической помощи.

«Узловая больница, где расположен региональный сосудистый центр и ЦАОП для этих двух районов, это ЦРБ Татарского района. Есть проблемы с доставкой, с проездом для получения медицинской помощи. К сожалению, достаточно типовая ситуация – пожилой человек записывается на прием к специалисту, если в этот день прекращается движение рейсового автобуса, весенняя распутица или снегопад, переметает дорогу, на следующий день ветеран попасть не может – его запись проходит. Приходится брать за свои деньги такси, для того, чтобы доехать до Татарска и успеть попасть на прием. Ветераны из Венгерово рассказали, что добираться не очень удобно – нужно сначала доехать по региональной дороге до Чанов, а потом по федеральной, любо по железной дороге – до Татарска», – отметил Андрей Травников.

Губернатор поручил проанализировать ситуацию с возможностью оперативного переноса даты приема пожилых в лечебных учреждениях, а также с использованием для улучшения доступности сосудистых и онкологических центров автомобилей, переданные районам области в рамках нацпроекта «Демография» для организации социального обслуживания представителей старшего поколения и инвалидов.

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