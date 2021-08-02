Школьно-студенческий месяц в клинике "Санитас"

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Скидка на медкомиссию 10%
• для школы
• для детского сада
Скидка на получение справки 086-У 10%
• для студентов
Скидка на все услуги 5%
• студенческая
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