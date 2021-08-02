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Почему Медовый Спас так назвали? Традиции и обычаи Всемилостивого Спаса

5:20:118/2/2021Фото: pxfuel
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С этого дня пасечники начинали качать мед, потому что пчелиные соты к этому времени оказали оказывались полностью заполнены свежим летним мёдом.

мед
К этому времени пчелы переставали собирать мед

В церковном православном календаре не существует такого праздника как Медовый спас. Это название появилось в народе в первый день Успенского поста, а также в этот день отмечается праздник всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы.

Этот праздник появился в православной традиции в честь празднования знамений, исходящих от икон нашего Спасителя и Богородицы, а также исходящих от Честного Креста Господня. Поскольку эти церковные праздники всегда в народе совпадали с тем периодом, когда пчёлы переставали приносить мёд, то праздник в народе стали называть Медовым спасом.

Как мы знаем, в августе отмечаются три Спаса, а само слово Спас в их названии означает, что праздники посвящены Иисусу Христу, как нашему Спасителю.

С этого дня пасечники начинали качать мед, потому что пчелиные соты к этому времени оказали оказывались полностью заполнены свежим летним мёдом.

В этот праздник во всех храмах проводятся праздничные торжественные службы, приходя на которые, верующие брали с собой не только первый мед для освящения, но и всё то, чем был богат август. Можно было приносить лекарственные травы, семена мака, а также всё то, что уже созревало на участках прихожан.

После освящения мёда , верующие возвращались домой. В народе была интересная традиция, которая гласила то, что первая  ложечка освещённого мёда в этот день способна исполнить любое ваше самое заветное желание.

В этот день женщины пекут постные медовые коврижки и пряники, постные блины, которые за столом едят вместе с лакомством, которое готовилось из мёда и макового семени. Принято было варить медовуху, однако любые угощения на праздничном столе должны были быть постными.

Среди пасечников существовала очень хорошая добрая традиция, по которой они угощали каждого желающего, а также нищих, маленькими кусочками сот, наполненных янтарным мёдом.

Помимо добрых традиций в этот день существовали и запреты:


  • нельзя было ругаться и ссориться, отказывать в помощи нуждающимся и жадничать.
  • нельзя заниматься наведением порядка в доме - им занимались накануне
  • запрещено желать кому-либо зла
  • не надевали несвежую одежду
  • запрещено проводить день в одиночестве и просить денег взаймы

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