Белорусская спортсменка Кристина Тимановская просит помощи у МОК из-за "насильственной депортации"

Спортсменка из Белоруссии Кристина Тимановская записала видеообращение в Международному Олимпийскому комитету. В нем она просит помощи из-за того, что белорусские функционеры оказывают на нее давление и пытаются насильно вывезти ее из Токио.
Отметим, ранее стало известно, что представители белорусской команды намерены насильно депортировать 24-летнюю спортсменку из Токио, где проходят Олимпийские игры. Они купили ей авиабилеты и отправили в аэропорт, где ее встретили японская полиция и волонтеры.
Ранее легкоатлетка высказала возмущение решением тренерского штаба включить ее в эстафетную четверку на дистанцию 4х400 метров без предварительного уведомления, хотя спортсменка специализируется на других дистанциях и никогда не выступала на 400 метрах.