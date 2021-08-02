Белорусская спортсменка Кристина Тимановская просит помощи у МОК из-за "насильственной депортации"
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Белорусская спортсменка Кристина Тимановская просит помощи у МОК из-за "насильственной депортации"

2:55:318/2/2021Фото: Инстаграм
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Ее пытаются вывезти из Токио против ее воли. Смотрите видео.

Спортсменку отправляют обратно в родную страну

Спортсменка из Белоруссии Кристина Тимановская записала видеообращение в Международному Олимпийскому комитету. В нем она просит помощи из-за того, что белорусские функционеры оказывают на нее давление и пытаются насильно вывезти ее из Токио.

Отметим, ранее стало известно, что представители белорусской команды намерены насильно депортировать 24-летнюю спортсменку из Токио, где проходят Олимпийские игры. Они купили ей авиабилеты и отправили в аэропорт, где ее встретили японская полиция и волонтеры.

Ранее легкоатлетка высказала возмущение решением тренерского штаба включить ее в эстафетную четверку на дистанцию 4х400 метров без предварительного уведомления, хотя спортсменка специализируется на других дистанциях и никогда не выступала на 400 метрах.

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