Самые опасные осложнения после вакцинации от коронавируса

Практически любое лекарство может вызывать у человека неприятные побочные реакции, но чаще всего они длятся один-три дня. Это же касается и вакцинации от коронавируса. О том, какие могут быть последствия после прививки, какие есть самые опасные для здоровья осложнения - в нашем материале.
Чаще всего у человека, который привился одной из четырех вакцин, созданных в России, возникают гриппоподобные симптомы, такие как: повышение температуры, ломота в теле, озноб и слабость. При этом температура может превышать 38 градусов. В таком случае, чтобы снизить неприятные ощущения, можно принять лекарство, которое снижает температура. Обычно такие симптомы проходят через несколько дней, а то и раньше. Если у человека температура от 40 градусов и выше, она не сбивается лекарствами, это уже серьезное осложнение, которое говорит о непереносимости веществ, в составе прививки. В таком случае необходимо вызвать бригаду скорой помощи, потому что подобная реакция представляет опасность для человека. Также могут развиваться лихорадка, обильный насморк, боль в горле и т.д.
Самые опасные осложнения после вакцинации - это отек Квинке и анафилактический шок, которые возникают практически сразу после введения препарата. Из-за этого после укола всем следует оставаться в течение 30 минут в отделении больницы или поликлиники, чтобы в случае чего можно было получить медицинскую помощь. Узнать о вероятности подобных реакций довольно просто: необходимо посмотреть медицинскую карточку. В детстве всем делают прививки от разных болезней, поэтому, если в карточке указано, что человек плохо перенес какую-либо вакцину, дается медотвод, но это необходимо обговаривать с лечащим врачом.
Кроме этого, у человека могут появляться аллергические реакции спустя некоторое время после того, как был сделан укол. Если возникают острые головные боли, боли в животе, какие-то реакции организма, которых раньше не было, следует обратиться к доктору. Если же реакция очень сильная, то необходимо сразу вызывать скорую помощь. Отмечается, также, что у человека могут возникнуть головокружения, обмороки, потеря чувствительности в конечностях, помутнение сознания, однако это происходит в редких случаях.
Согласно некоторым данным, вероятность развития тяжелых осложнений от прививки против коронавируса составляет менее 1 процента, и, по научным исследованиям, русский вакцины, в том числе, “Спутник V” реже вызывают побочные реакции, чем Pfizer, Astrazeneca и т.д. Сейчас для людей, которые столкнулись с осложнениями, полагается денежная компенсация от государства.