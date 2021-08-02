Кто из знаменитостей умер в третью волну коронавируса летом 2021. Список российских звезд

Количество заболевших коронавирусом в мире пока не снижается. Следовательно, неизбежен рост смертности. К сожалению, эта учась настигает и известных людей, особенно пожилого возраста. Также они входят в группу риска из-за большого количества социальных контактов.
Режиссер Резо Габриадзе (84 года)
Грузинский и советский сценарист, драматург, режиссер театра и кино, художник и скульптор Резо Габриадзе умер от коронавируса на 85 году жизни 6 июля.
Режиссер родился в 1936 году в городе Кутаиси. Он написал сценарии более чем 35 фильмов, среди которых «Не горюй!», «Мимино», «Чудаки», «Кин-дза-дза!», «Необыкновенная выставка», «Паспорт». В 1981 году Габриадзе основал Тбилисский театр марионеток.
Драматург был награжден Государственной премией СССР, а также премиями Руставели, Ника, Триумф, Золотая маска. Кроме того, он является кавалером французского Ордена искусств и литературы.
Режиссер Валерий Лонской (80 лет)
7 июня из-за осложнений, вызванных COVID-19, умер советский и российский режиссер Валерий Лонской. Народный артист находился в больнице в Коммунарке.
Лонской руководил режиссёрской мастерской ВГИКа и снимал сюжеты для киножурнала «Ералаш».
Артист Андрей Егоров (51 год)
Заслуженный артист России, актер центрального академического театра Российской армии Андрей Егоров также скончался от вируса 17 июня на 52-м году жизни.
В труппе театра Егоров исполнил более 20 ролей. Он играл в таких спектаклях, как "Красное колесо", "Мольер", "Судьба одного дома", "Барабанщица", "Русланова".
Актер и режиссер Владимир Меньшов (81 год)
В возрасте 81 года из жизни ушел знаменитый актер, режиссер и лауреат "Оскара" Владимир Меньшов. Это случилось 5 июля в Москве. Причиной смерти являются осложнения после перенесенной коронавирусной инфекции.
Напомним, он работал в качестве режиссера над такими фильмами, как Ширли-Мырли", "Москва слезам не верит" и "Любовь и голуби", "Розыгрыш". Его фильм "Москва слезам не верит" получил "Оскар". Меньшов также сыграл во множестве известный картин.
Сценарист Александр Стефанович (76 лет)
От последствий коронавируса скончался кинематографист и экс-муж Пугачевой Александр Стефанович. 13 июля он ушел из жизни в возрасте 76 лет. Его госпитализировали в больницу в начале июля с обширным поражением легких.
Александр Стефанович работал режиссером-постановщиком на «Мосфильме», написал больше 70 сценариев. Вместе с Сергеем Михалковым снял картины «Пена» и «Дорогой мальчик». Также создал такие фильмы, как «Душа», «Начни сначала», «Кураж».
Также Стефанович был журналистом, шеф-редактором журнала «Инейт» и главным редактором журнала «Собственник», писателем и фотографом. Занимал должности вице-президента московского отделения Творческого союза художников России, секретаря московской организации Союза кинематографистов России.
Стефанович был женат на певице Алле Пугачевой в период с 1977 по 1981 год.
Музыкант Петр Мамонов (70 лет)
Артист и музыкант Петр Мамонов умер 15 июля в возрасте 70 лет. Он попал в больницу 27 июня из-за заражения коронавирусом. Он находился на аппарате ИВЛ в состоянии искусственной комы.
Рок-исполнитель и поэт основал и возглавил музыкальную группу "Звуки Му". Он исполнил роли в таких фильмах "Такси-Блюз" и "Остров" Павла Лунгина.
Исполнитель Борис Горячев (49 лет)
На 50 году жизни скончался солист «Хора Турецкого» Борис Горячев. Он являлся участником коллектива с 2003 года. Три недели он боролся с инфекцией, но 15 июля его жизнь оборвалась. У артиста остались жена и дочь.
В репертуаре музыкального коллектива "Хор Турецкого" сотни известных композиций, в том числе "Песни Победы".