Кто из знаменитостей умер в третью волну коронавируса летом 2021. Список российских звезд
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Кто из знаменитостей умер в третью волну коронавируса летом 2021. Список российских звезд

5:47:368/2/2021,Валерия НипомнящаяФото: Википедия, соцсети
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Например, грузинский и советский сценарист, драматург, режиссер театра и кино, художник и скульптор Резо Габриадзе умер от коронавируса на 85 году жизни 6 июля.

Публичные личности составляют отдельную группу риска из-за большого количества контактов
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Количество заболевших коронавирусом в мире пока не снижается. Следовательно, неизбежен рост смертности. К сожалению, эта учась настигает и известных людей, особенно пожилого возраста. Также они входят в группу риска из-за большого количества социальных контактов.

Режиссер Резо Габриадзе (84 года)

Резо Габриадзе

Грузинский и советский сценарист, драматург, режиссер театра и кино, художник и скульптор Резо Габриадзе умер от коронавируса на 85 году жизни 6 июля.

Режиссер родился в 1936 году в городе Кутаиси. Он написал сценарии более чем 35 фильмов, среди которых «Не горюй!», «Мимино», «Чудаки», «Кин-дза-дза!», «Необыкновенная выставка», «Паспорт». В 1981 году Габриадзе основал Тбилисский театр марионеток.

Драматург был награжден Государственной премией СССР, а также премиями Руставели, Ника, Триумф, Золотая маска. Кроме того, он является кавалером французского Ордена искусств и литературы.

Режиссер Валерий Лонской (80 лет)

Валерий Лонской

7 июня из-за осложнений, вызванных COVID-19, умер советский и российский режиссер Валерий Лонской. Народный артист находился в больнице в Коммунарке.

Лонской руководил режиссёрской мастерской ВГИКа и снимал сюжеты для киножурнала «Ералаш».

Артист Андрей Егоров (51 год)

Андрей Егоров

Заслуженный артист России, актер центрального академического театра Российской армии Андрей Егоров также скончался от вируса 17 июня на 52-м году жизни.

В труппе театра Егоров исполнил более 20 ролей. Он играл в таких спектаклях, как "Красное колесо", "Мольер", "Судьба одного дома", "Барабанщица", "Русланова".

Актер и режиссер Владимир Меньшов (81 год)

Владимир Меньшов

В возрасте 81 года из жизни ушел знаменитый актер, режиссер и лауреат "Оскара" Владимир Меньшов. Это случилось 5 июля в Москве. Причиной смерти являются осложнения после перенесенной коронавирусной инфекции.

Напомним, он работал в качестве режиссера над такими фильмами, как Ширли-Мырли", "Москва слезам не верит" и "Любовь и голуби", "Розыгрыш". Его фильм "Москва слезам не верит" получил "Оскар". Меньшов также сыграл во множестве известный картин.

Сценарист Александр Стефанович (76 лет)

Александр Стефанович

От последствий коронавируса скончался кинематографист и экс-муж Пугачевой Александр Стефанович. 13 июля он ушел из жизни в возрасте 76 лет. Его госпитализировали в больницу в начале июля с обширным поражением легких.

Александр Стефанович работал режиссером-постановщиком на «Мосфильме», написал больше 70 сценариев. Вместе с Сергеем Михалковым снял картины «Пена» и «Дорогой мальчик». Также создал такие фильмы, как «Душа», «Начни сначала», «Кураж».

Также Стефанович был журналистом, шеф-редактором журнала «Инейт» и главным редактором журнала «Собственник», писателем и фотографом. Занимал должности вице-президента московского отделения Творческого союза художников России, секретаря московской организации Союза кинематографистов России.

Стефанович был женат на певице Алле Пугачевой в период с 1977 по 1981 год.

Музыкант Петр Мамонов (70 лет)

Петр Мамонтов

Артист и музыкант Петр Мамонов умер 15 июля в возрасте 70 лет. Он попал в больницу 27 июня из-за заражения коронавирусом. Он находился на аппарате ИВЛ в состоянии искусственной комы.
Рок-исполнитель и поэт основал и возглавил музыкальную группу "Звуки Му". Он исполнил роли в таких фильмах "Такси-Блюз" и "Остров" Павла Лунгина.

Исполнитель Борис Горячев (49 лет)

Борис Горячев

На 50 году жизни скончался солист «Хора Турецкого» Борис Горячев. Он являлся участником коллектива с 2003 года. Три недели он боролся с инфекцией, но 15 июля его жизнь оборвалась. У артиста остались жена и дочь.
В репертуаре музыкального коллектива "Хор Турецкого" сотни известных композиций, в том числе "Песни Победы".

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