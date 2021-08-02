23 508 новых зараженных коронавирусом выявили в России 2 августа
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23 508 новых зараженных коронавирусом выявили в России 2 августа

3:57:068/2/2021Фото: pixabay
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За сутки в стране скончались 785 человек.

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Оперативный штаб России по противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщил новые данные о заболевших в стране. Так, за прошедшие сутки выявили 23 508 новых зараженных коронавирусом. За это же время скончались 785 человек с этим заболеванием.

По данным на 2 августа, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 14 893 человека, всего выздоровевших — 5 640 783 человека.

Напомним, на 1 августа 2021 в России, лабораторно подтверждено — 6 288 677 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели — 5 625 890 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 159 352 человек. По официальной статистике коронавируса в России, в период с 31 по 1 августа 2021 количество заболевших COVID-19 — 22 804, выздоровлений — 17 271, смертей — 789.

В России на данный момент одобрено четыре вакцины от коронавирусной инфекции — помимо «КовиВака» это «Спутник V» Центра им. Гамалеи, его однокомпонентный вариант «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».

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