23 508 новых зараженных коронавирусом выявили в России 2 августа

Оперативный штаб России по противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщил новые данные о заболевших в стране. Так, за прошедшие сутки выявили 23 508 новых зараженных коронавирусом. За это же время скончались 785 человек с этим заболеванием.
По данным на 2 августа, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 14 893 человека, всего выздоровевших — 5 640 783 человека.
Напомним, на 1 августа 2021 в России, лабораторно подтверждено — 6 288 677 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели — 5 625 890 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 159 352 человек. По официальной статистике коронавируса в России, в период с 31 по 1 августа 2021 количество заболевших COVID-19 — 22 804, выздоровлений — 17 271, смертей — 789.
В России на данный момент одобрено четыре вакцины от коронавирусной инфекции — помимо «КовиВака» это «Спутник V» Центра им. Гамалеи, его однокомпонентный вариант «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».