Значение и традиции великого праздника Преображение Господне: Что можно и нельзя делать 19 августа 2021 года
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Значение и традиции великого праздника Преображение Господне: Что можно и нельзя делать 19 августа 2021 года

6:20:248/2/2021Фото: Правмир
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Во время Преображения в человеческой природе Иисуса проявилась и его божественная природа. Символичным называют и явление ветхозаветных израильских пророков Моисея и Илии.

Преображение Господне
На горе Фавор Иисус молился со своими апостолами

Ежегодно в фиксированную дату 19 августа у православных наступает праздник Преображения Господня, который в народе именуют вторым или Яблочным спасом. Поскольку этот праздник считается одним из самых великих, он имеет один день предпразднества и празднуется ещё 7 дней после праздника. Отдание преображения происходит 26 августа.

Празднование всегда происходит в период Успенского поста и в честь этого церковный устав допускает послабления в питании верующих - разрешены любые рыбные блюда и морепродукты.

История праздника

Празднуемые события произошли за 40 дней до Воскресения Христова. Своим ученикам Иисус Христос рассказывал о предстоящих событиях так, что ему предстоит отправиться в Иерусалим, где предстоит ему смерть. Ученику пытались возразить ему и предлагали спрятаться от смерти, однако Иисус остановил их и сказал, что Его Славу они увидят раньше, чем он будет страдать.

Спустя 8 дней после этого разговора Иисус с Иаковом, Петром и Иоанном отправились для молитвы на гору Фавор, которая находится недалеко от Назарета. От длительного подъема ученики устали и уснули, а Иисус начал свою молитву.

Пока он молился ученики проснулись и увидели такую картину, что лицо и одежда Иисуса просияли белым светом. Рядом со спасителем они увидели двух пророков Израиля -  Илию и Моисея. После этого они услышали голос Бога, который возвестил, что Иисус это Божий Сын, и в нем есть всё божье благоволение.

Учеников охватил испуг и они упали на землю лицом вниз, однако Христос их успокоил и сказал встать. Когда они поднялись Иисус стоял на горе один, a его одежда и лицо выглядели как обычно. На обратном пути Иисус велел своим ученикам никому не рассказывать об увиденном, до тех пор, пока он не воскреснет.

Богословы трактуют события так, что во время этих событий было показано, что в человеческой природе Христа проявилась и его божественная природа. Символичным называют и появление пророков Моисея и Илии. Моисей к тому моменту был уже усопшим, а пророка Илию забрали на небеса живым. Их явлением было показано, что Христос властвует и над жизнью и над смертью и правит между небом и землёй.

Традиции праздника

До наступления праздника положено закончить уборку любых зерновых и приступить к подготовке полей к посеву озимых культур.

В этот праздник православные обязательно отправляются в церковь на праздничную службу, которая посвящена празднику.

С собой берут для освещения яблоки, виноград и другие фрукты, которые созревают к этому дню.

Вечером разрешено накрывать праздничный стол и устраивать не шумные гулянья. На праздничный стол подаются рыбные блюда, разные угощения, приготовленные из яблок, в том числе постные пироги и коврижки с яблоками. Разрешается также подать немного красного вина.

Принято в этот день угощать соседей знакомых и родных своим урожаем яблок или блюдами и угощениями, приготовленными из этих яблок. Особенно ценным считался подарок, если яблоки были освящены в церкви.

Запреты 19 августа

Поскольку праздник выпадает на период поста, в этот день строго запрещено употреблять скоромные продукты. Нельзя заниматься работой по дому, в огородах и в полях. Моно было готовить еду и заниматься другой необходимой ежедневной работой.

Строго запрещается в этот день любое рукоделие, стирка и наведение порядка в доме.

В народных традициях существовал запрет на причинение вреда насекомым. Не разрешалось убивать мух и комаров. Существовала даже примета, говорящая о том, что если на человека 2 раза подряд съела одна муха, значит удача будет сопутствовать в течение всего года.

Строго не разрешалось ссориться, желать друг другу зла, ругаться и выяснять отношения.

Существовал также запрет, говорящий о том, что до наступления Яблочного спаса запрещается есть яблоки. Однако священнослужители говорят, что это не более чем суеверие, а яблоки можно есть как в любой день до Яблочного спаса, так и после него.

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