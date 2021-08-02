Мощная луна 8 августа 2021 года: Как использовать силу Новолуния и изменить ход судьбы

Индексация пенсий работающим пенсионерам с 1 августа 2021: Кому и на сколько повысят выплаты Максимальное увеличение пенсии коснется тех работающих пенсионеров, кто прекратил трудиться в текущем году, а в 2020-м работодатель перечислял за него страховые взносы. Курьер Среда

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