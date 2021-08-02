Мощная луна 8 августа 2021 года: Как использовать силу Новолуния и изменить ход судьбы

Обновление энергетической программы на предстоящий месяц всегда происходит с обновлением луны. Очередное новолуние, которое будет последним в этом летнем сезоне, состоится 8 августа в 16:50 по московскому времени. В этот момент ночное светило будет располагаться в знаке зодиака Лев.
Этот знак относится к огненной стихии и управляет им Солнце, а потому энергия события будет оцениваться, как огненная. Основные направления влияния данного новолуния астрологи оценивают так, что у людей особыми будут проявления творчества, самовыражение, лидерство, кроме того сильное влияние будет оказано на ваши любовные чувства.
Если кому-то в последнее время очень не хватало энергии и уверенности в себе, новолуние 8 августа поможет их ощутить в себе. Однако, в группе риска могут оказаться люди, которые и так являются лидерами по жизни, поскольку их самоуверенность и стремление показать своё "я" будет просто зашкаливать. Такие люди будут склонны к превышению своих полномочий, проявлению агрессивных замашек и переоценке своих возможностей и сил.
Совершенно всем рекомендуется держать свои эмоции под контролем и не допускать никаких проявлений вспыльчивости, постараться не реагировать на раздражители, а излишнюю энергию направить на улучшение своей жизни и оздоровление. Благоприятно проводить различные обряды.
Обряд на деньги
Для проведения данного обряда вам требуется совершенно новая купюра крупного достоинства. Держа её левой рукой, правой загните правый верхний уголок купюры к середине. Затем поменяйте руку и левой рукой загните левый верхний уголок. У вас должен получиться треугольник. Теперь сложите купюру вертикально пополам между загнутыми уголками. Положите купюру на стул, сядьте на неё и скажите слова заговора:
После этого встаньте, возьмите купюру, разровнять её и спрячьте ее тайный кармашек в вашей сумочке. Скажите ей: Зови своих братцев и сестричек. Когда будут приходить деньги - хвалите купюру. Носить ее нужно год.