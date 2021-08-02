День ВДВ с размахом: десантники катаются по Новосибирску на двухъярусной кровати
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День ВДВ с размахом: десантники катаются по Новосибирску на двухъярусной кровати

4:45:148/2/2021Фото: АСТ-54
0

Полицейские не оценили такого креатива.

Десантники ехали прямо на кровати

Сегодня, 2 августа, в День ВДВ жители Новосибирска стали свидетелями необычной картины. По улицам города проехал пикап с армейской двухъярусной кроватью в кузове. Большинство горожан не поняли посыл такого поступка и даже осудили десантников. Солидарны с горожанами оказались и сотрудники полиции – они оштрафовали авторов такого экстремального развлечения.

- Сегодня в 10:38 на улице Красный проспект, 200 автомобиль Toyota Tundra под управлением водителя 1981 года рождения перевозил 2-х пассажиров в кузове автомобиля на двухярусной кровати. Данный автомобиль был остановлен сотрудниками ГИБДД, в отношении водителя составлен административный материал по ч.1 ст.12.23 КоАП РФ, выписан штраф в размере 500 рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

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