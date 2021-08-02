Американская спортсменка Лилли Кинг заявила, что Россию нельзя было допускать на Олимпиаду в Токио
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Американская спортсменка Лилли Кинг заявила, что Россию нельзя было допускать на Олимпиаду в Токио

4:55:238/2/2021Фото: pixabay
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По ее мнению, нашей стране не место на этих соревнованиях.

Американская спортсменка против участия России в олимпиаде

Американская пловчиха Лилли Кинг заявила о том, что российской сборной и спортсменам из этой страны не место на Олимпиаде в Токио.

- Здесь много людей, которых не должно быть. В моем заплыве я не соревновалась с представителями страны, которая вместо полагающегося запрета на участие в Олимпиаде отделалась символическим наказанием и ребрендингом национального флага, под которым выступают спортсмены. Но это отразилось на Райане Мерфи. Хочет он это комментировать или нет, мне все равно. Но знаю, что это испортило его олимпийский опыт, и мне жаль, что так произошло, - сказала спортсменка.

Отметим, что эту пловчиху считают принципиальной соперницей россиянки Юлии Ефимовой. Их борьба началась на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, когда американка раскритиковала отбывшую дисквалификацию за допинг россиянку за победный жест в одном из предварительных заплывов.

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