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В Новосибирске на детской площадке найден мертвый пенсионер

5:06:428/2/2021Фото: Pixabay
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Дедушка вышел на улицу и пропал.

На детской площадке нашли мертвого пенсионера

Вечером в воскресенье 1 августа в Новосибирске был найден мертвым пожилой мужчина.

На детской площадке, которая находится во дворе девятнадцатого дома на улице Саввы Кожевникова, родственники нашли тело 82-летнего Виктора Л. Пенсионер вышел на улицу прогуляться и долго не возвращался.

Отсутствие дедушки вызвало беспокойство у домочадцев, и они вышли на поиски. Во дворе дома на детской площадки увидели его тело. На место прибыла бригада скорой помощи, констатировавшая смерть.

— По факту обнаружения трупа мужчины на детской площадке в Кировском районе Новосибирска проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины смерти, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

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