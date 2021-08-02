В Новосибирске на детской площадке найден мертвый пенсионер

Вечером в воскресенье 1 августа в Новосибирске был найден мертвым пожилой мужчина.
На детской площадке, которая находится во дворе девятнадцатого дома на улице Саввы Кожевникова, родственники нашли тело 82-летнего Виктора Л. Пенсионер вышел на улицу прогуляться и долго не возвращался.
Отсутствие дедушки вызвало беспокойство у домочадцев, и они вышли на поиски. Во дворе дома на детской площадки увидели его тело. На место прибыла бригада скорой помощи, констатировавшая смерть.
— По факту обнаружения трупа мужчины на детской площадке в Кировском районе Новосибирска проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины смерти, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.