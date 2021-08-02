В сентябре 2021 в России начнется испытание новой вакцины "Бетувакс"

Испытание новой вакцины от коронавируса «Бетувакс» могут начаться уже в сентябре. Ее разработал "Институт стволовых клеток человека". Создателям осталось дождаться разрешения Минздрава. Сейчас Минздрав РФ рассматривает заявку на клинические испытания вакцины и по стандартной процедуре задает разработчикам дополнительные вопросы", - сказали ТАСС в Платформе НТИ.
Вакцина "Бетувакс-Ков-2" - субъединичная рекомбинантная вакцина на основе сферических частиц с поверхностным антигеном (белком) коронавируса. Разработчики предполагают, что препарат можно будет использовать для вакцинации групп риска и ревакцинации. Создание вакцины началось летом 2020 года.
В России на данный момент одобрено четыре вакцины от коронавирусной инфекции — помимо «КовиВака» это «Спутник V» Центра им. Гамалеи, его однокомпонентный вариант «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».