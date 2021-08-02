В Анапе смелый пасечник разобрал улей с дикими пчелами голыми руками. Смотрите видео

Женщина из Анапы рассказала о странном пасечнике, который разобрал улей с дикими пчелами голыми руками. Отметим, что насекомых нашли во дворе частного дома.
- По фильмам помнила, что на пасеку одевались так, как в последнее время приходили к ковидным больным. Каково же было моё удивление, когда приехала семейная пара пасечников, и за час рой из семи тысяч насекомых сняла вручную, - написала она в соцсетях.
Также по ее словам, мужчина снял футболку, чтобы не привлекать пчел свои запахом. Одна пчела все же ужалила мужчину, но он этого не почувствовал.