В Анапе смелый пасечник разобрал улей с дикими пчелами голыми руками. Смотрите видео
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В Анапе смелый пасечник разобрал улей с дикими пчелами голыми руками. Смотрите видео

5:14:378/2/2021Фото: скрин с видео
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Одному насекомому все же удалось его ужалить.

Мужчина справился с пчелами голыми руками

Женщина из Анапы рассказала о странном пасечнике, который разобрал улей с дикими пчелами голыми руками. Отметим, что насекомых нашли во дворе частного дома.

- По фильмам помнила, что на пасеку одевались так, как в последнее время приходили к ковидным больным. Каково же было моё удивление, когда приехала семейная пара пасечников, и за час рой из семи тысяч насекомых сняла вручную, - написала она в соцсетях.

Также по ее словам, мужчина снял футболку, чтобы не привлекать пчел свои запахом. Одна пчела все же ужалила мужчину, но он этого не почувствовал.

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