Польша готова предоставить политическое убежище легкоатлетке Тимановской из Белоруссии
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Польша готова предоставить политическое убежище легкоатлетке Тимановской из Белоруссии

5:53:178/2/2021Фото: Скриншот
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Спортсменка отказалась возвращаться на родину после Олимпиады в Токио из-за давления со стороны белорусских властей.

Белорусская спортсменка не вернется на родину

В Польше начали оформлять документы для того, чтобы предоставить политической убежище белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской. Об этом стало известно из сообщения японского телеканала NHK.

Ранее представитель польских властей в лице заместителя главы МИД заявил, что страна готова принять Тимановскую и обеспечить ее безопасность и продолжение спортивной карьеры. В Белоруссии заявили, что они сделали запрос о спортсменке в Токио

- В связи с поступившей в посольство информацией о ситуации, возникшей 1 августа 2021 года в токийском аэропорту Ханэда с гражданкой Республики Беларусь Кристиной Тимановской, белорусские дипломаты в тот же день прибыли в аэропорт для выяснения обстоятельств и оказания белоруске возможной консульско-правовой помощи. Поскольку дипломаты не смогли получить у представителей японской стороны подробности, посольство обратилось к японской стороне с официальной просьбой о предоставлении информации о гражданке Беларуси, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте белорусской дипмиссии.

На эмоционально-психическое состояние легкоатлетки обратили внимание белорусские чиновники от спорта, когда собрались отправить Тимановскую на родину после ее отказа выйти на эстафету 4х400 метров. Спортсменка уже говорила, что она бегает только на короткие дистанции, и ее заявка на эстафету проводилась без ее согласия.

В аэропорту Кристина Тимановская обратилась к полицейским с просьбой о защите. Затем она сделала заявление в МОК с просьбой о помощи, так как спортсменку доставили в аэропорт и заявили, что она должна лететь домой.

В МОК сообщили, что Тимановская находится в безопасности — ее сопровождает представитель организации, а будущие шаги в отношении спортсменки прорабатываются организацией.

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