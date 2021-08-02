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Актриса Наталья Андрейченко показала фото сына с необыкновенной фигурой

5:23:428/2/2021Фото: Инстаграм
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Поклонники восхитились тем, как выглядит мужчина.

Фото сына Андрейченко выложила в Инстаграм


65-летняя звезда кино Наталья Андрейченко опубликовала в своем профиле в Инстаграм фото своего сына Дмитрия. Мужчине уже з8 лет.

- Мой сын Дмитрий — магистр экономических наук, банкир, и сейчас он получил второе высшее образование — цифрового маркетолога! <...> А я считаю, что он мог бы стать потрясающим актером или очень крутой моделью!, - написала она.
Поклонники восхитились отличной фигурой мужчины. «Ого, какой красивый мужчина!», «Красивые родители — красивые дети!», «Молодец какой! Просто загляденье! И специалист, и сложен как атлет!» — пишут в комментариях под фото.

Напомним, Андрейченко была замужем дважды: за композитором Максимом Дунаевским и актером и режиссером Максимилианом Шеллом. Сын Дмитрий – от первого брака.

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