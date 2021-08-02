5 благоприятных дней в августе 2021 года по лунному календарю

8 августа
Этот день знаменуется зеркальным написанием даты, а также тем, что сегодня состоится Новолуние во Льве. День будет очень благоприятен для совершения дорогих и крупных покупок, спланировать которые лучше заранее. Также в этот день очень благоприятно решать денежные проблемы и любые вопросы, которые могут возникнуть на вашем рабочем месте. Некоторые в зеркальную дату загадывают желания.
11 августа
В этот день состоится переход планеты Меркурий в созвездие Девы. Начиная с этого дня многим будет легче определить для себя новые приоритеты и поставить цели, в отношении которых нужно будет изменить направление своей деятельности. Благоприятно придумывать новые идеи и новые занятия. Сегодня очень хорошо заниматься наведением порядка в доме, собственным здоровьем, если есть проблему. Для людей, занятых в научной сфере в творческой сфере, рабочий день сложится очень удачно.
12 августа
В этот день начнётся пик летнего звездопада Персеид, который считается самым красивым метеорным потоком всего года. В такую романтическую ночь благоприятно устраивать свидания, загадывать желание. В течение суток одиноким людям благоприятно искать свою вторую половинку. Общение будет на высоте.
16 августа
Этот день открывает вторую половину августа и считается днем самой большой удачи, поскольку он будет наполнен очень яркими эмоциями и хорошим настроением совершенно у всех. Этот понедельник можно будет назвать самым лучшим и ярким за последние два месяца.
17 августа
В этот день растущая луна окажется в созвездии Стрельца, при этом она окажется на максимально близком расстоянии к Земле, что называется перигеем. Сутки обещают быть очень позитивными, что непременно положительно скажется на рабочем дне и личных отношениях.